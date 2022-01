West Ham apprend le destin alors que l’attaquant Patrik Schick répond aux liens de transfert

West Ham a découvert s’il serait en mesure de recruter l’attaquant en forme Patrik Schick car il a directement répondu aux liens de transfert.

Des sources ont mis West Ham dans le cadre pour faire atterrir le joueur de 25 ans alors qu’ils recherchent une compétition pour Michail Antonio. Mais ils ne sont pas seuls puisque Schick est également apparu sur les radars d’Everton et de Newcastle.

La star est en pleine forme, ayant inscrit 18 buts en seulement 15 matchs de Bundesliga pour le Bayer Leverkusen cette saison. Cela comprend quatre dans la démolition 7-1 de Greuther Firth le mois dernier.

Schick a également eu un impressionnant Euros, marquant cinq fois sur la route de la République tchèque vers les quarts de finale. Il a commencé le tournoi avec un doublé exceptionnel contre l’Écosse, battant le gardien David Marshall avec une tête imposante et un effort audacieux à longue distance.

Il est clair de voir pourquoi les Hammers veulent amener Schick en Premier League, mais ils semblent prêts à être déçus.

Lors d’une récente interview avec le média allemand Bild (via Bundesliga News), Schick a été interrogé sur les rumeurs. Il a déclaré: « Bien sûr, c’est agréable à lire lorsque vous êtes lié aux grands clubs.

«Mais je suis vraiment très heureux à Leverkusen et je veux aller en Ligue des champions avec le Bayer 04. J’adore vivre en Allemagne.

«Je ne pense pas du tout aux autres clubs. Tout le monde connaît ma situation contractuelle. Et je ne causerais jamais de problèmes à un club et ne forcerais un transfert. »

Les commentaires signifient que la partie de David Moyes devra poursuivre d’autres voies. Ils espèrent atterrir L’attaquant de Flamengo Gabriel Barbosa, qui a marqué 29 buts en 43 sorties la saison dernière.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano a récemment fait le point sur l’international brésilien. Il a déclaré que des discussions avaient eu lieu avec West Ham, mais que Flamengo n’accepterait qu’une « grande proposition » pour un déménagement permanent.

Moyes donne un coup de coude à West Ham pour l’appel de l’Angleterre

Pendant ce temps, Moyes estime que Jarrod Bowen a les attributs de décrocher sa première convocation en Angleterre.

L’ailier droit est entré sur la feuille de match alors que West Ham battait Leeds pour atteindre le quatrième tour de la FA Cup.

Après la victoire, Moyes a été interrogé sur la possibilité que Bowen rejoigne l’équipe de Gareth Southgate. Il a déclaré: « Je pense que chaque semaine s’il joue à ce niveau, il se rapprochera.

« La concurrence est si forte et [especially for] les joueurs qui jouent large.

« Si vous marquez des buts et des passes décisives, il se donnera une chance et impressionnera Gareth [Southgate].

« En tant que manager, vous aimez vraiment transformer quelqu’un en un joueur international.

«Je me répète, mais obtenir une casquette de Leon Osman était un plaisir. Nous continuerons à pousser Jarrod et j’espère qu’il obtiendra une casquette anglaise.

