West Ham au bord des huitièmes de finale de la Ligue Europa après avoir dominé Genk grâce aux buts de Dawson, Diop et Bowen

West Ham United est sur le point de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa après une victoire de routine 3-0 contre Genk.

Grâce à la victoire du Rapid de Vienne contre le Dinamo Zagreb plus tôt jeudi soir, les hommes de David Moyes comptent désormais six points d’avance en tête du groupe H.

West Ham est au bord de la qualification avec neuf points sur neuf

Sans l’homme de danger Michail Antonio à l’avant, les Hammers semblaient plutôt édentés à l’avant alors que les visiteurs commençaient brillamment.

Theo Bongonda a même eu le ballon au fond des filets après une belle pause de Junya Ito sur le côté droit, seulement pour qu’il soit déclaré hors-jeu.

Cela a semblé donner vie à l’équipe locale et, hurlée par une foule partisane au stade de Londres, elle a pris les devants lorsque Craig Dawson a hoché la tête du côté d’Aaron Cresswell au bord de la mi-temps.

Malgré l’absence d’un homme cible naturel, West Ham dominait le ballon et Declan Rice et Tomas Soucek ont ​​rapidement commencé à contrôler les zones du milieu de terrain.

Bowen a fait exploser les Hammers dans une avance inattaquable

Il y a un vrai facteur de bien-être au stade de Londres en ce moment

L’avance a été doublée lorsque Angelo Preciado a inutilement fait tomber Nikola Vlasic, Cresswell devenant à nouveau fournisseur alors que son coup franc était incliné via la barre par Issa Diop.

Les températures dans l’est de Londres avaient lentement commencé à se rapprocher de zéro, mais West Ham était maintenant excité et a rapidement arraché le match à Genk lorsque Jarrod Bowen a récupéré un ballon de chiffre d’affaires rapide et a foncé sur la défense avant de battre à la maison Maarten Vandervoort, 19 ans. but.

Une rafale de changements a quelque peu ralenti le jeu à un rythme presque piéton, mais cette victoire était l’échauffement parfait pour un derby londonien contre ses rivaux Tottenham dimanche et le match retour de la première semaine de novembre.