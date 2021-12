West Ham « au bord du gouffre » mais exhorté à investir dans le marché des transferts pour garder des joueurs comme Declan Rice – avec David Moyes qui serait prêt à dépenser 42 millions de livres sterling pour l’attaquant lillois Jonathan David

West Ham United a été averti qu’il devait investir sur le marché des transferts ou risquer de perdre ses meilleurs joueurs comme Declan Rice.

Les Hammers se sont retirés de la Coupe Carabao en quart de finale avec une défaite 2-1 contre Tottenham Hotspur mercredi soir.

.

Moyes voudra investir dans son équipe ravagée par les blessures

Bien qu’ils aient plus de 70% du ballon en seconde mi-temps, les Hammers semblaient édentés sans Michael Antonio et manquaient de tranchant.

Depuis qu’ils ont battu Liverpool en Premier League avant la trêve internationale, les Londoniens de l’Est n’ont remporté que deux matchs toutes compétitions confondues.

Ils restent fermement dans la course pour se qualifier pour la Ligue des champions, mais les blessures et les suspensions commencent à augmenter et David Moyes regarde son équipe épuisée s’étirer jusqu’au point de rupture.

Avec Rice attirant certainement de nombreux prétendants grâce à sa forme formidable, Dean Saunders a exhorté la hiérarchie du club à investir lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira en janvier pour garder leurs meilleurs joueurs.

DECLAN RICE STATS vs SPURS

L’international anglais produit régulièrement des performances de classe mondiale…

106 Touches 96% Achèvement des passes 2 Passes clés 6/7 Longs ballons terminés 7/7 Dribbles terminés 9/12 Duels au sol gagnés 2 Interceptions 2 Tacles

« Les propriétaires dépensent de l’argent depuis un certain temps maintenant », a déclaré Saunders sur Sports Bar. « [Manuel] Pellegrini a été manager pendant un moment et ils lui ont donné beaucoup d’argent et cela n’a pas fonctionné.

« Sous David Moyes, ils reviennent, il a une équipe ensemble. Si j’étais les propriétaires, je dirais : « De quoi avez-vous besoin, David ? »

« West Ham est sur le point de passer à l’étape suivante, je pense que c’est la meilleure équipe qu’ils aient eu depuis des années. Ils ont de très bons joueurs.

« Et le fait est que si vous ne montrez pas aux joueurs maintenant qu’ils vont faire un pas de plus, ils partiront.

.

Le joueur de 23 ans est l’un des meilleurs joueurs de Premier League

« Si vos meilleurs joueurs peuvent voir que vous essayez de gagner quelque chose et que vous allez aller de l’avant, Declan Rice commencera à dire qu’il est heureux là-bas.

« Si vous n’achetez pas de joueurs et que vous avancez, vous reculez. S’ils voient ça, les meilleurs partiront.

Avec les défenseurs de premier choix Angelo Ogbonna et Kurt Zouma absents, James Tarkowski et Nat Phillips ont tous deux été appréciés pour leurs déplacements au stade de Londres.

Jesse Lingard reste une option offensive potentielle après son fabuleux prêt la saison dernière, tandis que Calcio Mercato affirme que Jonathon David de Lille est une cible signalée.

.

David a 14 buts en 25 apparitions cette saison et n’a encore que 21 ans

L’international canadien a marqué 14 buts en seulement 25 apparitions et était lié à Barcelone, bien qu’ils semblent prêts à signer Ferran Torres de Manchester City.

Selon le journaliste turc respecté Ekrum Konur, Moyes a demandé que des négociations commencent avec Lille concernant un transfert de 50 millions d’euros (42 millions de livres sterling).

