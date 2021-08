West Ham clôture l’arrière latéral de LaLiga sur mesure pour la Premier League

in

West Ham United est sur le point de conclure un accord pour le défenseur de Villarreal Pervis Estupinan, selon un article paru dans les médias italiens.

Les Hammers ont été étonnamment silencieux dans la veuve de transfert d’été à ce jour. Ils ont été liés à de nombreux joueurs et on pensait qu’un attaquant était en tête de la liste de souhaits du manager David Moyes. Mais seul le demi-centre Craig Dawson a été acheté jusqu’à présent et il n’est pas un nouveau visage au club.

Le joueur de 31 ans a passé la saison dernière en prêt au London Stadium et a maintenant signé des mandats permanents. Moyes a gardé sa poudre sèche tout l’été mais pourrait être sur le point de frapper.

Calcio News 24 rapporte que l’Écossais a les yeux rivés sur l’arrière gauche Estupinan. L’international équatorien a passé une saison avec Villarreal.

L’équipe de LaLiga lui a remis un contrat de sept ans après avoir payé à Watford environ 15 millions de livres sterling pour ses services. Le Sud-Américain a rejoint les Hornets depuis LDU Quito dans son pays natal à l’été 2016.

Mais il n’a pas réussi à faire une seule apparition pour la tenue de route de Vicarage, avec plusieurs prêts alors qu’il était dans le Hertfordshire. Il a passé du temps à Grenade, Almeria, Majorque et Osasuna avant d’arriver à l’Estadio de la Ceramica en juin 2020.

L’homme aux 12 sélections équatoriennes a effectué 12 départs sur 25 départs espagnols de haut niveau. Il a joué 34 fois dans toutes les compétitions mais pourrait être sur le point de déménager dans l’East End.

Estupinan sur le radar des grands clubs

Avant son déménagement à Villarreal, Estupinane était lié aux deux Manchester United et Tottenham. Les Diables rouges tenaient à l’embarquer puis le prêter à un autre club anglais acquérir de l’expérience.

Cela ne s’est pas produit, mais il a vu beaucoup d’action en Espagne. Un passage à la capitale est désormais à l’ordre du jour et il semble bien être un joueur adapté au jeu anglais.

Il est connu comme un joueur fort dans le tacle et avec beaucoup de rythme pour soutenir les attaquants. On pense également que Napoli détient un intérêt pour le bouchon, mais le rapport suggère que West Ham a le dessus.

Son prix n’a pas été mentionné, mais les Espagnols voudront faire un profit sur les 15 millions de livres sterling qu’ils ont déboursés l’année dernière. Les fans de Hammers espèrent que son arrivée ouvrira la voie à de nouveaux ajouts à l’équipe, en particulier à l’avant.

