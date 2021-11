West Ham confirme que le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a acheté une participation minoritaire dans l’équipe de Premier League et dit qu’il est « incroyable de faire partie de la famille »

Le milliardaire Daniel Kretinsky a acheté avec succès une participation minoritaire dans West Ham United.

Le groupe d’investissement tchèque des années 1890 a clairement exprimé ses intentions en acquérant 27 pour cent des actions de WH Holding Ltd., le collègue de Kretinsky, Pavel Horský, le rejoignant en tant que membre du conseil d’administration de WH Holding Ltd.

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a pris une participation minoritaire dans West Ham

Des nouvelles ont éclaté la semaine dernière, détaillant l’intérêt de Kretinsky pour l’achat d’une petite partie des Hammers, l’ancien avocat étant repéré dimanche au London Stadium pour assister à la victoire 3-2 contre Liverpool.

« Je suis ravi que ce processus détaillé soit maintenant terminé avec succès », a-t-il déclaré sur le site Internet du club. « Je suis passionné de football.

« J’apprécie et respecte grandement l’histoire et la tradition exceptionnelles de West Ham United, ainsi que sa base de supporters fidèles et passionnés, ainsi que le rôle très inspirant qu’elle joue dans de nombreux programmes et initiatives sociaux. Le développement et la croissance du club ces dernières années ont été clairs pour tout le monde et je suis ravi de faire partie de ce que je pense être un avenir très excitant à venir.

« Ayant été récemment au London Stadium pour regarder l’équipe de David Moyes, je sais que c’est un moment incroyable pour faire partie de la famille West Ham United. Je me sens privilégié d’avoir maintenant l’opportunité d’aider tout le monde ici à s’appuyer sur les fières traditions de ce grand club. »

Les Hammers rêvent de football en Ligue des champions après un début spectaculaire

Le vice-président de West Ham United, Karren Brady, a déclaré : « Au nom du conseil d’administration, je suis très heureux d’accueillir Daniel Kretinsky, Pavel Horsky et les holdings des années 1890 à West Ham United.

«Nous cherchons toujours à continuer à progresser et l’implication de Daniel apporte un investissement qui renforce la position du club et, à son tour, aidera au développement des principaux domaines d’intérêt du club.

«David Sullivan et David Gold ont toujours été très ouverts pour trouver les bons investisseurs pour les rejoindre dans leur voyage en tant que gardiens de West Ham United, et le sens aigu des affaires et l’expérience du football de Daniel seront d’un énorme avantage pour le club.

« Nous sommes très impatients de travailler avec lui et Pavel. »

