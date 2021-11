West Ham confirme un plan intelligent pour la signature d’un attaquant avec une connexion avec Kretinsky

West Ham envisage de signer un attaquant prêté par un autre club de l’empire Daniel Kretinsky, ainsi qu’un défenseur central en janvier, selon un rapport.

Le mercato hivernal pourrait être crucial pour West Ham. Ils se sont qualifiés pour l’Europe la saison dernière et après un bon début de campagne en cours, ils ont l’intention de le faire à nouveau. Mais jongler avec plusieurs compétitions pourrait faire des ravages sans une profondeur d’équipe suffisante.

Dans cet esprit, ils envisagent déjà de recruter des joueurs qui peuvent les aider à maintenir leur rythme actuel pour le reste de la saison. Un domaine évident à renforcer est l’attaque.

West Ham dépend fortement de Michail Antonio pour faire le gros du travail en amont. Il est en pleine forme cette année, mais il y a des inquiétudes quant au manque d’alternatives s’il souffre d’une blessure.

Il y a d’autres joueurs qui peuvent couvrir à sa place. Mais les Hammers essaient d’en ajouter un autre depuis presque un an. En effet, ils n’ont jamais remplacé Sébastien Haller en le laissant partir à l’Ajax en janvier 2021.

Maintenant, 90 minutes prétendent qu’ils visent à combler le vide en ciblant objectif à long terme Adam Hlozek en janvier. Par coïncidence, il joue pour le Sparta Prague, dont le président n’est autre que le nouveau membre du conseil d’administration de West Ham, Kretinsky.

West Ham devrait donc avoir l’avantage sur tout autre prétendant à Hlozek. Il a également suscité l’intérêt de la Juventus, du Bayern Munich et du Borussia Dortmund.

Bien qu’il figure fréquemment en tant qu’ailier, l’as de 6’2″ peut également jouer au centre. Par conséquent, il pourrait fournir un soutien et une concurrence à Antonio.

Le rapport affirme que West Ham étudie un accord de prêt en janvier qui deviendrait permanent cet été sous certaines conditions. Ce faisant, ils peuvent économiser des fonds pour d’autres activités plus immédiates.

Par exemple, il est indiqué qu’un défenseur central est désormais sur leur radar alors qu’il n’était auparavant pas considéré comme une zone à renforcer. La blessure au LCA qu’Angelo Ogbonna a récemment subie pourrait cependant les obliger à se mettre à couvert.

West Ham ne serait pas contre le fait de regarder vers le bas le marché du championnat pour le faire. Mais même dans ce cas, ce ne serait pas nécessairement bon marché. Par conséquent, il sera utile d’économiser autant d’argent que possible.

90 minutes n’excluent pas non plus l’arrivée d’un avant-centre supplémentaire au London Stadium aux côtés de Hlozek. Mais il semble que le premier domaine d’intérêt sera de faire venir le Tchèque et potentiellement un défenseur.

Hlozek est sur le radar de West Ham depuis plus d’un an, rappelle le rapport. Cependant, il n’y a pas eu d’accord cet été. La situation évolue cependant, apportant un nouvel optimisme.

L’international tchèque, qui évolue avec Tomas Soucek, Vladimir Coufal et Alex Kral pour son équipe nationale, se sentirait prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. West Ham est peut-être celui qui lui a donné cette plate-forme.

West Ham en course pour l’objectif de Tottenham

Un domaine non mentionné dans le rapport est le milieu de terrain, bien que d’autres sources aient fait allusion à leur intérêt pour une cible là-bas.

West Ham n’a pas été rebuté par le prix demandé par la Juventus pour le milieu de terrain Weston McKennie, selon les rapports.

Le joueur de 23 ans a passé du temps à l’académie de Dallas avant de traverser l’Atlantique pour rejoindre Schalke en août 2016. Il a été promu dans leur équipe senior l’année suivante et a fait 91 apparitions pour l’équipe allemande, marquant cinq buts.

Les performances impressionnantes de l’international américain ont alerté les recruteurs de la Juventus. Ils ont arraché McKennie en 2020, initialement en prêt, avant de rendre son transfert permanent pour 18,5 millions d’euros l’année dernière.

McKennie reste un titulaire régulier à Turin, marquant lors des récentes défaites en championnat contre Sassuolo et Hellas Verona. Cependant, le manager de retour Max Allegri souhaite organiser une refonte de l’équipe l’année prochaine.

En conséquence, McKennie pourrait être vendu à un club de Premier League aux côtés d’Aaron Ramsey, lié à Newcastle.

Tottenham mène la course pour le milieu de terrain central, avec le patron italien Antonio Conte un grand fan. Il veut que McKennie rivalise avec Pierre-Emile Hojbjerg et Oliver Skipp pour une place de départ dans le nord de Londres.

Cependant, West Ham est sur place pour rivaliser avec les Spurs. David Moyes souhaite vivement les recrues au milieu de terrain dans le cadre de son plan pour atteindre la qualification en Ligue des champions et le succès en Ligue Europa.

Les rapports dans les médias italiens indiquent que les Irons ont été cotés entre 30 et 35 millions d’euros pour McKennie. Ils n’ont «pas peur» de la somme et se préparent à faire du joueur l’une de leurs plus grandes signatures de tous les temps.

Un transfert dépend désormais de qui agit en premier, West Ham ou Spurs. La Juve est prête à finaliser un accord dans les prochaines semaines. Ils ne s’opposeront pas à McKennie si l’Américain demande un déménagement.

