West Ham conserve les trois points après avoir battu Newcastle United 2-4

15/08/2021 à 17h04 CEST

Le Jambon occidental il a gagné loin de chez lui avant lui Newcastle 2-4 lors de leur premier match de la compétition, qui a eu lieu ce dimanche dans le Parc Saint-James. Avec ce résultat, l’équipe des ‘Hammers’ est quatrième avec trois points à la fin du match et le Newcastle United quinzième avec aucun point dans le casier après le match.

La réunion a commencé de manière positive pour l’équipe de Newcastle, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Wilson quelques minutes seulement après le coup de sifflet initial, à la minute 5. Cependant, le Jambon occidental a réagi et a égalisé le match avec un but de Cresswell Mais à la 18e minute, les locaux ont donné l’avantage à leur équipe grâce à un but de Murphy juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à 41, terminant la première période avec un score de 2-1.

La deuxième partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a obtenu le match nul avec un but de Benrahma à 53 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du groupe des ‘Hammers’, réalisant la remontée grâce à un but de Soucek à la 64e minute. Par la suite, l’équipe ‘Hammers’ a marqué, qui a pris ses distances en mettant le 2-4 grâce à un but de Antoine à la 67e minute, terminant ainsi le match sur un score de 2-4 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Newcastle United a donné accès à Fraser, Longstaff Oui Joelinton pour Shelvey, Krafth Oui Wilson, Pendant ce temps, il Jambon occidental a donné accès à Frédéric, Yarmolenko Oui Johnson pour Benrahma, Bowen Oui Antoine.

Dans le duel, l’arbitre a averti d’un carton jaune uniquement l’équipe locale. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Shelvey.

Lors du tour suivant, le deuxième de Premier League, le Newcastle United jouera son match contre lui Aston Villa en dehors de la maison. Pour sa part, Jambon occidental jouera dans son fief son match contre lui La ville de Leicester.

Fiche techniqueNewcastle United:Woodman, Fernández, Krafth (Longstaff, min.84), Clark, Murphy, Ritchie, Shelvey (Fraser, min.70), Almiron, Hayden, Saint-Maximin et Wilson (Joelinton, min.85)West Ham :Fabianski, Ogbonna, Dawson, Cresswell, Coufal, Soucek, Rice, Benrahma (Fredericks, min.88), Fornals, Bowen (Yarmolenko, min.90) et Antonio (Johnson, min.93)Stade:Parc Saint-JamesButs:Wilson (1-0, min. 5), Cresswell (1-1, min. 18), Murphy (2-1, min. 41), Benrahma (2-2, min. 53), Soucek (2-3, min. 64) et Antonio (2-4, min. 67)