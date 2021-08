West Ham «contacte» le club de Ligue 1 contre un attaquant qui ne peut pas arrêter de marquer

in

West Ham United aurait pris contact avec le club français de haut niveau de Clermont au sujet de la possibilité de recruter l’attaquant Mohamed Bayo cet été.

Les Hammers recherchent un nouveau tueur à gages, la frustration grandit parmi les fans face au manque de progrès. Sebastian Haller est parti en janvier et la tenue East End ont été lié à un nombre quelconque de forwards. L’espoir était d’attirer Jesse Lingard de retour au stade de Londres après sa période de prêt sensationnel de six mois plus tôt cette année.

Cependant, cette porte semble avoir fermé et Michel Antonio laboure toujours un sillon solitaire à l’avant. Et avec la saison en cours, le besoin de recruter un nouvel attaquant est encore plus grand.

L’équipe de David Moyes a lancé sa campagne avec une victoire encourageante de 4-2 sur Newcastle United. Antonio est entré sur la feuille de match et ses collègues du milieu de terrain l’ont aidé.

Tomas Soucek et Dit Benrahma a trouvé le chemin des filets tandis que le défenseur anglais Aaron Cresswell était également sur la bonne voie. Mais le tacticien écossais a besoin d’un attaquant hors pair dans ses rangs – et en a peut-être trouvé un.

Bayo, 23 ans, a été avec Clermont toute sa carrière, montant dans les rangs des jeunes du club avant de passer dans l’équipe senior. Il a fait ses débuts lors de la saison 2018-19 mais a été prêté à Dunkerque pour la seconde moitié de cette campagne.

Les Maritimes ont prolongé son séjour temporaire pour une autre saison et le jeune s’est épanoui. Jouant dans la troisième division française – le Championnat National – il a marqué 12 buts en 24 sorties.

Quelle prochaine étape pour Robert Lewandowski – Man City, Liverpool, le Real Madrid ou rester au Bayern Munich ?

Cela a été le catalyseur de l’héroïsme de la saison dernière lorsqu’il a inscrit 22 buts et sept passes décisives en 38 apparitions à Clermont.

C’était en Ligue 2, mais l’international guinéen évolue maintenant en Ligue 1 après que Les Lanciers ont obtenu une promotion.

West Ham a un « avantage » dans la course Bayo

Le10Sport (via Sport Witness) rapporte que les Hammers ont contacté Clermont pour « connaître les conditions » d’un éventuel transfert. Il n’y a aucune mention d’un prix possible mais il est peu probable qu’il fasse sauter la banque.

Les clubs français de Bordeaux et Lille seraient également dans la course au buteur prolifique. Le rapport ajoute que la situation financière de Bordeaux l’empêche de faire une offre.

Lille n’a pas encore fait d’offre et West Ham a une “puissance financière bien plus impressionnante” que ses rivaux français. Clermont a connu un début de vie impressionnant dans l’élite française et occupe la deuxième place après deux matchs.

Ils ont le maximum de points tandis que Bayo a marqué trois fois en deux matchs.

LIRE LA SUITE: La sortie de son rival de Prem incite West Ham à viser l’attaquant de la Liga à 19 buts