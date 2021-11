West Ham de retour en état d’alerte élevé alors que le prix de la machine à but de Ligue 1 est révélé

Lille aurait nommé son prix pour l’attaquant en forme Jonathan David et la course à sa signature semble certaine de s’accélérer.

Le joueur de 21 ans en est actuellement à sa deuxième saison avec les champions de France. Et il connaît une campagne exceptionnelle, avec 10 buts en championnat en 11 départs et 14 apparitions. L’international canadien a également trouvé le chemin des filets une fois en Ligue des champions et de nombreux clubs en ont pris note.

Les Hammers étaient liés l’été dernier alors que la recherche d’un attaquant par David Moyes se poursuivait. Mais il est resté avec Les Dogues malgré l’intérêt d’Arsenal et de Liverpool.

Les Gunners semblaient être en pole position après que David a admis qu’il rêvé d’un déménagement aux Emirats. Cependant, Newcastle est maintenant entré en scène après leur prise de contrôle soutenue par les Saoudiens.

West Ham est toujours à la recherche d’un nouveau leader, avec l’attaquant de Braga Vitor Oliveira lié au London Stadium. Mais on pense aussi qu’ils ont ravivé leur intérêt pour David.

Avec la flambée des prix ces dernières années, la valeur du tueur à gages prolifique aurait pu être hors de portée de West Ham. toutefois, Le Guardian suggère que le nord-américain pourrait être disponible pour environ 25 millions de livres sterling.

Cela est dû aux difficultés financières de Lille et au fait qu’ils ont besoin de lever des fonds. Ce ne serait pas un problème pour l’équipe de l’East End et cela dépendra de la préférence du joueur.

Le vainqueur du titre David un atout polyvalent

Lille a réussi à briser la domination du Paris Saint-Germain sur l’élite française avec un triomphe inattendu la saison dernière. David a joué son rôle après un lent début de carrière avec le club.

L’as né à New York n’a marqué que deux buts lors de ses 25 premiers matchs avec Lille. Mais il a marqué 21 fois en 34 matches de championnat cette année et a aidé son équipe à battre le PSG pour le titre d’un seul point.

Il peut jouer comme attaquant central ou opérer à l’écart dans les trois premiers. Cela pourrait convenir à Moyes, Antonio étant certain de conserver sa place sur le côté.

D’autres clubs entreront certainement dans l’équation. Mais il semble que la priorité de David soit le temps de jeu.

Il aurait pu passer en Premier League à l’été 2020 mais a expliqué son raisons de choisir Lille.

Il a déclaré à France Bleu Nord : « Tout le monde sait que la Premier League est un championnat de grande qualité. Mais mon choix a été dicté par le fait que je voulais avant tout être sûr de jouer.

« Mon choix a été fait assez tôt. Mais je comprends qu’il a fallu un peu de temps pour finaliser entre les deux clubs.

