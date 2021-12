West Ham semble prêt à raviver son intérêt pour le milieu de terrain offensif de Hellas Verona Antonin Barak malgré le doublement de son prix depuis l’été.

Les Hammers profitent d’une autre excellente campagne et occupent la quatrième place du classement de la Premier League. Et cela malgré un seul point pris lors de leurs trois derniers matchs. Cela s’est produit contre Brighton mercredi et ils feront ensuite face à un énorme test contre Chelsea samedi.

Marquer des buts n’a pas été un problème ce trimestre pour l’équipe de l’East End. Ils en ont empoché 25 en championnat.

Michel Antonio ouvre la voie avec six tandis que Pablo Fornals en a marqué quatre. Mais on a l’impression que la tenue du London Stadium est encore un peu légère à l’avant.

Ils sont liés à de nombreux attaquants depuis le départ de Sébastien Haller il y a près de 12 mois. Mais David Moyes n’a pas encore recruté de leader pour aider Antonio.

Il a fait venir le milieu de terrain Nikola Vlasic cet été et un autre intrigant pourrait être sur le radar du club. Alex Kral était un prêt d’été, portant à trois le nombre de joueurs tchèques du club.

Tomas Soucek et Vladimir Coufal sont déjà de la partie. Et cela pourrait augmenter de un si West Ham raffermit son intérêt pour Barak.

Sélectionné 29 fois par sa nation, le joueur de 27 ans est en excellente forme pour son club de Serie A. I Gialloblu occupe le 10e rang du classement italien de l’élite après 15 matchs.

Barak a joué son rôle, avec cinq buts et trois passes décisives en 15 matches de championnat, après avoir commencé chaque match à ce jour.

Le journal local L’Arena (via Sport Witness) suggère que les Hammers « aime vraiment » le joueur et « pourraient décider d’investir déjà 20 millions d’euros en janvier ».

Hausse des prix du barak après une forte saison

Moyes aime Barak depuis un certain temps. Il semblait que la tenue de la capitale pourrait lancer une offre de 10 millions de livres sterling (11,7 millions d’euros) pour le meneur de jeu l’été dernier.

Il a brillé aux côtés de Soucek à l’Euro 2020 lorsque la République tchèque a battu les Pays-Bas 2-0 en huitièmes de finale. Et l’ancienne star de l’Udinese a disputé six départs en sept apparitions pour l’équipe de Jaroslav Silhavy lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Mais il ne sera plus autorisé à partir pour ce prix forfaitaire, Vérone recherchant au moins 20 millions d’euros. Si West Ham est prêt à payer cela, seul le temps nous le dira.

Et leur besoin d’un attaquant est plus grand que celui d’un milieu de terrain. Parmi les autres clubs susceptibles d’être intéressés, citons Newcastle United.

Mais la position précaire des Magpies dans la ligue signifie qu’un déménagement à Tyneside n’est pas attrayant pour le moment.

