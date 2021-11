West Ham dépasse Liverpool en Premier League et met fin à la série de 25 matchs sans défaite des Reds alors qu’Alisson endure une performance cauchemardesque au stade de Londres

Alisson avait un match à oublier car ses erreurs, combinées à une défense douteuse de Liverpool, ont contribué à la défaite 3-2 des Reds à West Ham.

Les Hammers ont pris les devants dès le début lorsque le coin de Pablo Fornals est tombé directement dans le filet car Alisson ne pouvait que battre le ballon de la gauche.

Alisson a été fantastique au cours de ses trois années à Liverpool, mais ce fut l’une de ses performances les plus oublieuses

.

Alisson ne s’est pas couvert de gloire pour l’ouverture

Trent Alexander-Arnold a égalisé avec un coup franc précis, mais West Ham a repris la tête alors que Fornals a frappé à la maison sur le comptoir, cependant, Alisson aurait peut-être dû avoir une main plus forte dessus.

West Ham a ensuite étendu son avance d’un corner alors qu’un Kurt Zouma non marqué lui a fait signe de la tête.

Liverpool a eu quelques espoirs tardifs alors que Divock Origi a réduit de moitié le déficit et les visiteurs auraient dû obtenir un égaliseur dans les arrêts de jeu alors que Sadio Mane se dirigeait loin à bout portant.

Mais ce fut un autre match mémorable pour les Hammers, qui ont mis fin à la série de 25 matchs sans défaite de Liverpool et ont fait passer l’équipe de Jurgen Klopp à la troisième place.

N’enlevez rien à West Ham, qui a exécuté son plan de match avec brio pour remporter la célèbre victoire

West Ham a pris les devants à la quatrième minute lorsque Alisson, sous la pression d’Angelo Ogbonna alors qu’il sautait pour le ballon, a touché le coin de Fornals dans le filet.

Après un long examen du VAR, pour une éventuelle faute puis pour le handball, le but a été accordé, au grand désarroi de Klopp.

.

Les protestations pour faire annuler le but des joueurs de Liverpool semblaient être plus dans l’espoir que dans l’attente

Diogo Jota, partant à la place de Roberto Firmino, blessé, aurait pu égaliser à la demi-heure mais a envoyé sa tête du centre de Jordan Henderson au-dessus de la barre transversale, tandis que la volée d’Alexander-Arnold était également trop haute.

Mais ce n’était pas la performance en première mi-temps d’une équipe qui avait marqué au moins trois buts lors de ses six derniers matches à l’extérieur en championnat.

Cependant, à cinq minutes de la mi-temps, Liverpool a obtenu un coup franc controversé à la limite de la surface lorsque Mohamed Salah est tombé sous le défi de Declan Rice.

West Ham a aligné un mur de huit hommes, avec Fornals comme « l’exclusion des courants d’air », mais Alexander-Arnold l’a contourné avec une simple passe d’un mètre à Salah à sa droite.

.

Alexander-Arnold a égalisé dans un rare moment de classe de Liverpool au London Stadium

Cela a laissé à l’arrière droit anglais la tâche plus simple de soulever le ballon sur Jarrod Bowen au bout du mur, plutôt que sur les imposants Rice, Dawson et Tomas Soucek, et il a bouclé un superbe effort tout en laissant le gardien des Hammers Lukasz Fabianski totalement à contre-pied.

Michail Antonio a laissé passer une glorieuse chance de remettre West Ham en tête lorsqu’il a été envoyé sans faute par Said Benrahma, seulement pour que son contrôle l’ait laissé tomber au mauvais moment, et Bowen a été contrecarré par un défi Virgil Van Dijk parfaitement synchronisé dans la zone en temps d’arrêt.

Au début de la seconde mi-temps, la tête de Dawson d’un autre corner est revenue de la barre transversale, tandis qu’à l’autre bout, la volée de Sadio Mane a été repoussée par Fabianski.

C’est Bowen, un joueur que Klopp admet volontiers qu’il admire, qui a déverrouillé la défense de Liverpool à la 67e minute après que Dawson et Rice aient détourné le ballon pour West Ham de l’intérieur de leur propre moitié de terrain.

.

Alisson aurait-il pu arrêter l’effort de Fornals?

L’attaquant a couru à l’arrière-garde de Liverpool en rétropédalage, attirant les défenseurs, avant de glisser le ballon à Fornals qui a traversé pour tirer devant Alisson.

Il y avait plus à venir. Antonio et Fornals ont été refusés par Alisson avant que Bowen ne flotte dans un corner à la 75e minute et que Zouma non marqué l’ait fait signe au deuxième poteau.

Origi s’est retourné et a tiré à la maison à 18 mètres pour mettre en place une arrivée en tribune, mais Liverpool n’a pas pu trouver d’égaliseur – Mane s’en approchant le plus lorsqu’il s’est dirigé large dans les arrêts de jeu – et le patron des Hammers, David Moyes, a célébré une place dans les trois premiers et une première victoire sur Klopp en huit tentatives.

.

Il y aura une enquête sur la façon dont Liverpool a défendu le corner pour le troisième but de West Ham

.

Mais c’est le jour pour West Ham et Moyes, qui remportent sa première victoire sur Liverpool depuis 2010