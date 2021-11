West Ham déterminé à conserver Declan Rice, cible de Manchester United – News 24

L’intérêt signalé de Manchester United pour Declan Rice de West Ham a été touché par l’annonce que les Hammers sont déterminés à résister à toute offre pour leur milieu de terrain vedette.

United était lié à l’international anglais au cours de l’été, mais on pensait qu’il n’avait pas voulu – ou incapable – de répondre à la lourde évaluation de 100 millions de livres sterling des Hammers.

Des rapports récents ont déclaré que, bien qu’ils aient été repoussés dans la dernière fenêtre, les Red Devils considèrent toujours Rice comme le candidat n ° 1 pour améliorer leurs malheurs au milieu de terrain.

Cependant, le Daily Mail a affirmé que, loin d’envisager la vie après Rice, le patron de Hammers, David Moyes, avait l’intention de construire une tenue de qualité européenne autour du maestro anglais.

On pense également que les ambitions des Londoniens de devenir une véritable force de Premier League pourraient être renforcées par une injection de liquidités attendue de l’investisseur Daniel Kretinsky.

On ne pense pas que United soit le seul à jeter des regards admiratifs sur le chemin du jeune de 22 ans. La rumeur dit que Manchester City et Chelsea sont également intéressés.

Malgré les requins qui tournent en rond, il semble inévitable que tout ce qui n’est pas une offre astronomique soit rapidement rejeté. Moyes lui-même a récemment déclaré que même 100 millions de livres sterling ne seraient pas suffisants pour garantir une vente.

L’ancien entraîneur de United a déclaré à propos de son as qui s’améliorait rapidement: « Il y avait une bonne affaire à conclure avec Declan à 100 millions de livres sterling. Ce marché est maintenant terminé.

Alors que la série de performances assurées de Rice a vu son stock augmenter, les fans de United ont dû regretter l’échec de leur club à investir dans leur salle des machines. C’est une décision qui devient de plus en plus déconcertante à chaque défaite.

Et, bien qu’il semble compréhensible que les fans recherchent le milieu de terrain de la «balle magique» qui pourrait entrer et changer instantanément leur fortune, c’est peut-être aussi un peu irréaliste.

Après tout, seul le supporter le plus optimiste pourrait imaginer un scénario dans lequel le club débourserait plus de 100 millions de livres sterling en janvier. Utiliser leur énorme réseau de reconnaissance pour trouver un joyau moins connu pourrait être la décision la plus intelligente.

Quant à Rice, le joueur décidera lui-même de sa prochaine étape. Pour toutes les nobles intentions de West Ham, l’époque des clubs appelant les coups de feu est en grande partie révolue.

S’il choisit de relever un nouveau défi, l’argent intelligent serait sur lui pour finalement obtenir ce qu’il veut.