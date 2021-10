West Ham doit battre un record de transfert pour signer la star de Liverpool, Man Utd comme

La cible de West Ham, Charles De Ketelaere, pourrait battre un record et devenir le transfert sortant le plus cher du football belge histoire selon un journaliste.

Jambon occidental étaient liés à l’attaquant belge plus tôt dans la semaine via Calciomercato. Un transfert pour De Ketelaere pourrait apparemment justifier des frais de transfert record belges de 22 millions de livres sterling, par journaliste belge Mo Messoudi (via West Ham Zone).

« Pour moi, De Ketelaere est le joueur le plus précieux de Belgique en ce moment. Je suis sûr qu’il battra le record de transfert sortant établi par Jeremy Doku », a-t-il déclaré.

« Le Club de Bruges l’a utilisé intelligemment la saison dernière, et il ne s’est pas épuisé. Ils lui ont permis de se reposer au bon moment et l’ont mis sur le banc. Aujourd’hui, De Ketelaere en récolte les fruits.

En effet, l’attaquant commence à montrer de quoi il est fait. Il a déjà dépassé son plus haut total de buts en championnat cette saison, avec seulement 11 matchs.

De Ketelaere a déjà disputé deux matches avec la Belgique et a récemment marqué un but contre l’Italie en Ligue des Nations.

De toute évidence, la carrière du Belge est sur une trajectoire ascendante, et à seulement 20 ans, il a sûrement de belles années devant lui.

L’équipe de David Moyes a pris l’habitude de faire des merveilles sur le marché du continent. En effet, la paire tchèque Vladimir Coufal et Tomas Soucek a brillé depuis son arrivée.

En tant que tel, il semble que la signature de De Ketelaere, qui est évalué à 22 millions de livres sterling, pourrait être un risque qui vaut la peine d’être pris.

S’il devait impressionner, les Hammers auraient une étoile pour les années à venir. De plus, les talents belges échouent rarement à se démarquer en Premier League.

Il a également été lié à Liverpool et Man Utd, et plus récemment Everton.m.

West Ham cible le gardien de la Nouvelle-Angleterre

Les Hammers ont bonne mine en Premier League cette saison et occupent actuellement la neuvième position après sept matchs.

Cependant, ils ont déjà encaissé 10 buts cette saison, et à ce titre surveillent le jeune gardien Etienne Green.

Green est devenu le gardien numéro un à Saint-Etienne cette saison et a récemment changé d’allégeance de la France à l’Angleterre.

West Ham espère qu’il fera également ce changement dans sa carrière en club. Ils aiment le potentiel de Green, même s’il semble qu’ils seront rivalisés par Tottenham pour la signature du gardien de but.

Liverpool et Sunderland parmi les meilleurs choix alors que les quatre meilleures ligues anglaises prennent forme