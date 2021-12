West Ham doit maîtriser la fenêtre de transfert de janvier en ramenant Jesse Lingard, en trouvant du soutien pour Michail Antonio et en signant un défenseur, a déclaré talkSPORT

La légende de West Ham, Tony Cottee, a déclaré à talkSPORT que son ancien club avait désespérément besoin de maîtriser la fenêtre de transfert de janvier s’il voulait continuer à se battre pour les grands honneurs.

David Moyes a perdu les services de ses deux défenseurs centraux de premier choix en raison d’une blessure et doit également faire face à une période sèche de l’attaquant vedette Michail Antonio.

Antonio se débat devant le but pour la première fois depuis longtemps

Moyes a de gros problèmes à régler, mais la fenêtre de transfert de janvier pourrait le sauver

Néanmoins, les Hammers continuent de pousser sous Moyes sur tous les fronts, terminant en tête de leur groupe de Ligue Europa, ainsi que de se battre pour une place dans le top quatre de la Premier League.

Cela pourrait être mis en péril par un certain nombre de problèmes auxquels les Écossais doivent faire face, et Cottee pense que la fenêtre de transfert hivernale présente une énorme opportunité.

« Ce que David Moyes a fait, c’est qu’il a créé un esprit d’équipe fantastique à West Ham et il ne voudra pas changer cela », a déclaré Cottee.

« Oui, je pense qu’il ira sur le marché, j’aimerais voir quelqu’un comme Jesse Lingard par exemple – qui était fabuleux l’année dernière – le ramener au club et examiner d’autres options également.

Lingard était électrique pendant son prêt à West Ham la saison dernière, mais a choisi de retourner à Man United où il a à peine joué

«Ils devront acheter un demi-centre parce qu’ils ont vraiment du mal avec [Angelo] Ogbonna dehors et [Kurt] Zouma est absent pendant de longues périodes, ils doivent donc aller sur le marché, mais il achètera judicieusement.

L’un des exploits les plus impressionnants de West Ham cette saison a été d’atteindre les quarts de finale de la Coupe Carabao, battant les deux équipes de Manchester en cours de route.

Il faut remonter à 2015 pour la dernière fois que la compétition n’a pas été remportée par United ou City, mais West Ham les a éliminés tous les deux.

Moyes a une chance réaliste de remporter l’argenterie après avoir éliminé les deux clubs de Manchester de la Coupe de la Ligue

Cottee, cependant, s’inquiète des chances des Hammers de progresser devant leurs rivaux Tottenham pour atteindre les quatre derniers, surtout sans puissance de feu supplémentaire dès le départ.

« Ils n’ont tout simplement pas d’attaquant au club », a-t-il expliqué.

« S’ils battent Tottenham en quart de finale, ils auront deux demi-finales, la FA Cup, plus la Ligue Europa, plus la Premier League.

Moyes a à peine eu le temps d’arrêter de sourire, mais les blessures ont compliqué les choses

« Donc, pour que West Ham se batte sur quatre fronts, ils doivent ajouter à l’équipe en termes d’avant-centres. »

La principale menace de Moyes pour marquer des buts vient d’Antonio, qui est récemment devenu le meilleur buteur du club en Premier League.

Cependant, l’international jamaïcain, qui avait initialement signé comme ailier, a connu une mauvaise passe ces derniers mois, n’ayant pas marqué depuis le 24 octobre.

Antonio a perdu confiance devant le but

En tant qu’ancien attaquant du club, Cottee comprend d’où viennent les frustrations d’Antonio et lui a conseillé de revenir à l’essentiel et de revenir à la surface de réparation.

Il a expliqué : « C’est la chose la plus frustrante au monde quand vous commencez la saison, vous marquez des buts, vous créez des buts, il était en feu pour les dix premiers matchs, il était absolument brillant.

« Puis tout d’un coup, vous obtenez un sort où vous ne pouvez rien faire de bien et c’est tellement frustrant.

Moyes doit ramener Antonio dans les zones dangereuses

«Je le regardais de très près l’autre soir et ce qui commence à se produire, c’est que vous commencez à dériver autour du terrain et lorsque le ballon entre dans la surface, vous êtes en quelque sorte large au niveau du drapeau de coin.

« Vous n’allez pas marquer là-bas, donc il a juste besoin de revenir à l’essentiel, de descendre au milieu du terrain, d’être grand et fort, de tenir le ballon et d’entrer dans la zone de 18 et 6 mètres, c’est là vous obtenez vos objectifs.

