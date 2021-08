West Ham échoue dans sa première offre pour un défenseur central familier

in

West Ham n’a pas présenté sa première offre pour le défenseur marseillais Duje Caleta-Car, selon un rapport.

Le patron des Hammers, David Moyes, est connu pour être à la recherche d’au moins un nouveau défenseur central.

L’Écossais est actuellement léger dans ce domaine et tient à s’attaquer au problème. Il n’a que Craig Dawson, Issa Diop et Angelo Ogbonna dans les rangs, ce dernier étant écarté pour cause de blessure.

Quelques minutes seulement après le match de pré-saison contre le Celtic, Ogbonna s’est blessé aux ischio-jambiers. Bien que Mark Noble ait calmé les craintes que le défenseur ne soit porté disparu pendant une longue période.

« Angelo a un léger problème, mais il ira bien », Noble a déclaré au site Web du club. “En dehors de cela, tout le monde a réussi le match, alors nous nous reposons, récupérons et repartons.”

Le défenseur de Chelsea, Zurt Zouma, serait en haut de la liste des cibles de Moyes. Chelsea semblait prêt à laisser Zouma partir et les Hammers avaient « pourparlers ouverts » sur un déménagement.

Cependant, le site Web respecté de West Ham, Claret et Hugh, ont suggéré que l’ancien as de Saint-Etienne était sur le point de signer un nouveau contrat à Chelsea. Il prolongera son contrat de deux à trois ans avec la tenue de l’ouest de Londres.

Cela a conduit Moyes à Marseille Duje Caleta-Car, selon L’Equipe.

L’équipe de Premier League sait tout sur Caleta-Car ; ils ont essayé de signer le joueur l’été dernier, mais le défenseur croate de 24 ans a décidé de rester.

option Milenkovic

Maintenant, les Hammers ont franchi le pas avec une offre de 14 millions d’euros, avec 3 millions d’euros de bonus disponibles.

Marseille veut cependant au moins 20 millions d’euros. Mais le rapport affirme que « les négociations se poursuivent ».

Moyes aurait d’autres fers au feu et celui de la Fiorentina Nikola Milenkovic est l’un de ceux-là.

Le contrat de Milenkovic doit expirer en 2022 et il n’y a apparemment aucune perspective de renouvellement.

L’Inter Milan, Manchester United, Séville et la Juventus ont tous été mentionnés comme prétendants, ainsi que West Ham.

Maintenant Calciomercato sont prêts d’investir plus de 15 millions d’euros dans le jeune homme de 23 ans.

