West Ham envisage l’alternative marginale de Prem après l’échec des plans de premier choix

in

West Ham a tourné son attention vers un joueur de Premier League qui a eu du mal à gagner du temps au cours de la dernière année, selon un rapport.

Les Hammers sont prêts à faire face à la tâche difficile de jongler avec leur campagne habituelle de Premier League avec un défi de Ligue Europa. Mais malgré cette charge de travail accrue, David Moyes n’a pas ajouté à son équipe autant qu’on aurait pu s’y attendre.

Jusqu’à présent, cette fenêtre, l’est de Londres, a confirmé l’arrivée permanente de Craig Dawson et la signature du prêt du gardien Alphonse Areola.

Ayant perdu la présence importante du prêteur de la saison dernière Jesse Lingard, leur équipe est plus faible que celle qui a terminé la saison 2020/21.

Trouver un remplaçant pour le milieu de terrain offensif a été l’une des nombreuses cibles de Moyes cet été.

A l’autre bout du terrain, ils sont également confrontés à des difficultés. Dawson, 31 ans, était un package surprise à l’arrière central la saison dernière et le lier à un contrat de deux ans était une bonne nouvelle.

Cependant, il est l’un des trois défenseurs centraux seniors de l’équipe. Angelo Ogbonna et Issa Diop sont les deux autres options.

Agé de 33 ans, Ogbonna n’est pas un poulet de printemps. Et Diop a n’a pas réussi à convaincre son manager qu’il peut performer au niveau requis de l’élite anglaise.

Par conséquent, un ajout de défenseur central est essentiel avant la fermeture du mercato estival fin août.

La cible principale du club semblait être Nikola Milenkovic de la Fiorentina. C’était jusqu’à ce qu’on rapporte hier que un accord n’a pu être conclu entre les parties.

Le temps n’étant pas de leur côté, les Hammers sont rapidement passés à une alternative. C’est selon Football Insider.

Ils rapportent que Kortney Hause d’Aston Villa a été ajouté à leur liste de cibles après qu’il a été suggéré qu’il pourrait être disponible.

Hause a disputé 18 matches de Premier League pour Villa à son retour du championnat, mais a eu du mal à trouver des minutes la saison dernière.

Le joueur de 26 ans n’a plus qu’un an sur son contrat. Comme il est derrière Tyrone Mings, Ezri Konsa et Axel Tuanzebe dans l’ordre hiérarchique, Villa pourrait choisir d’encaisser.

Les problèmes de transfert de West Ham continuent

Pendant ce temps, Tottenham prendra la tête de la course pour Igor Gomes en soumettant une offre de transfert plus élevée que West Ham pour le milieu de terrain de Sao Paulo, selon un rapport.

Les clubs londoniens et Liverpool s’intéressent au Brésilien de 22 ans depuis un certain temps.

Bien que les liens de Liverpool avec un mouvement soient apparus en premier, ils se sont toutefois atténués. En tant que tel, le duo londonien West Ham et Spurs semble être les parties les plus intéressées en ce moment.

Des rapports antérieurs en fait a parlé d’une offre de West Ham. Ce rapport est venu du point de vente Homme du Match en France.

La même source dit maintenant que Tottenham s’est également “positionné” dans la course à Gomes.

LIRE LA SUITE: Tottenham l’emportera sur West Ham avec l’enchère Prem la plus élevée à ce jour pour la sensation d’attaque