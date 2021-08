West Ham envisage une star de Lille évaluée à 25 millions de livres sterling comme plan B de Lingard

in

West Ham aurait identifié une alternative offensive à Jesse Lingard, si l’international anglais restait à Manchester United.

Lingard, 28 ans, a rejoint les Hammers en prêt en janvier après avoir chuté dans la hiérarchie à Old Trafford. Il est devenu un énorme succès, inscrivant neuf buts en seulement 16 apparitions sous la direction de David Moyes. Sa forme a aidé le club à se qualifier pour la Ligue européenne pour la première fois en quatre ans.

Lingard retourné à Manchester à la fin de la saison dernière et a été lié à un Jambon occidental déménager depuis.

Cependant, un transfert est au point mort en raison du prix demandé par United. Ils veulent environ 30 millions de livres sterling pour l’ailier, ce qui met West Ham hors de la course.

Interrogé sur Lingard la semaine dernière, le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré : « Je pense que la première priorité de Jesse est d’intégrer notre équipe. Chaque fois que votre employeur est Man Utd, c’est votre première priorité, elle l’est toujours.

«Je dois laisser les joueurs hors du onze de départ et de l’équipe. Mais ils doivent tous se rappeler qu’ils vont jouer un rôle si nous voulons réussir.

« Jesse est de retour en forme, a très bien joué dans les matchs à huis clos et est revenu en forme. Il a un grand rôle à jouer.

Selon l’Express, les Hammers restent intéressés par Lingard mais surveillent les autres joueurs au cas où.

Un nom qui est maintenant apparu sur leur liste de souhaits est la star lilloise Jonathan Bamba.

L’Express affirme que Moyes “pourchasse” Bamba cet été avant un transfert de 25 millions de livres sterling au stade de Londres.

Il semble qu’une différence de prix de 5 millions de livres sterling soit essentielle pour conclure un accord sur toute la ligne.

Bamba est un ailier gauche talentueux qui a réussi six buts et 11 passes décisives en Ligue 1 lors de la campagne 2020/21.

Sa forme a aidé l’équipe française à remporter son premier titre de champion en dix ans. Ils ont également mis fin à la domination nationale du Paris Saint-Germain.

Bamba est un ancien international français U21 qui a gravi les échelons à St Etienne.

Lille l’a recruté pour un transfert gratuit en juillet 2018 et il a depuis considérablement amélioré sa valeur.

West Ham pourrait être la destination idéale pour lui pour essayer la Premier League.

On pense qu’il s’associerait bien avec Michel Antonio, Jarrod Bowen et Said Benrahma en attaque.

Moyes peut également utiliser Pablo Fornals, Manuel Lanzini et Andriy Yarmolenko.

Rice prête à rejeter le nouvel accord avec West Ham

Samedi, des rapports ont émergé indiquant que Declan Rice est prêt à rejeter un nouveau contrat avec West Ham.

On pense qu’il n’est pas satisfait de l’évaluation que le club lui accorde, qui s’élève à plus de 100 millions de livres sterling.

Cela empêche un déménagement à Chelsea ou à United à l’avenir.

West Ham lui a offert une “augmentation de salaire significative”, mais le responsable du milieu de terrain donne la priorité à un changement parmi les six premiers.

