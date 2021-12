West Ham espère augmenter à mesure que l’objectif à long terme se réchauffe au déménagement de Moyes

West Ham a désormais de meilleures chances de signer son objectif à long terme Hans Vanaken, selon des informations publiées dans sa Belgique natale.

Vanaken est un milieu de terrain de 29 ans qui a fait toute sa carrière dans son pays d’origine. Il a également été sélectionné 17 fois par l’équipe nationale. Mais il pourrait encore avoir la chance de découvrir une culture footballistique différente.

Le joueur du Club de Bruges a été une cible pour West Ham tout au long de 2021. Ils n’ont cependant pas pu le convaincre de rejoindre.

Selon Voetbal24, cependant, la situation est en train de changer. Vanaken était auparavant sceptique quant à la capacité de West Ham à concourir au sommet. Cependant, après s’être qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, ils deviennent une destination plus attrayante.

De plus, les Hammers conservent leur forme au niveau national. Ils sont en lice pour se qualifier pour le football continental pour la deuxième saison consécutive.

Ils savent cependant qu’ils auront besoin de renforts en janvier pour les aider à franchir à nouveau la ligne. Ajouter quelqu’un avec l’expérience de Vanaken pourrait être utile.

Il joue pour le Club de Bruges depuis 2015, marquant 94 buts en 313 apparitions. Il a également fourni 65 passes décisives au cours de ce sort.

West Ham voulait renforcer son milieu de terrain offensif au cours de l’été après l’impact de Jesse Lingard en prêt de Manchester United. Ils n’ont pas pu l’acheter de façon permanente, alors se sont tournés vers Nikola Vlasic à la place.

La signature estivale n’a pas encore atteint les sommets attendus de lui. Par conséquent, il ne peut pas nuire de trouver davantage de concurrence.

Maintenant, il semble que Vanaken soit plus ouvert à l’idée de remplir un tel rôle. Le défi serait de convaincre le Club de Bruges de vendre un joueur qu’ils ont sous contrat jusqu’en 2025.

Même ainsi, Voetbal24 affirme qu’un transfert n’est pas « hors de question » pour Vanaken.

Vanaken n’est pas seulement la priorité de West Ham

Cela dit, West Ham a d’autres domaines à renforcer qui pourraient être plus prioritaires. Par exemple, ils sont toujours à la recherche d’un autre attaquant pour soutenir l’homme principal Michail Antonio.

West Ham a vendu Sébastien Haller à l’Ajax en janvier 2021 et a attendu avant de signer un remplaçant. Près d’un an plus tard, cette attente est toujours en cours.

Des rapports ont révélé que le club a négocié avec au moins sept attaquants différents, seulement être déçu par tous. Certains ont des réserves sur le temps de jeu qu’ils pourraient partager avec Antonio.

Mais le club tentera tout de même de trouver du soutien à l’international jamaïcain. Ils viseront également à se renforcer à l’autre bout du terrain.

West Ham a besoin de nouveaux défenseurs après qu’Angelo Ogbonna et Kurt Zouma aient tous deux été blessés. Le duo sera tous les deux absent pendant plusieurs mois. En attendant, Craig Dawson et Issa Diop seront les seuls défenseurs centraux seniors disponibles.

Par conséquent, les Hammers pourraient chercher à combler l’écart en janvier et ont déjà été liés à un certain nombre d’options.

