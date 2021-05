West Ham espère que la qualification pour la Ligue des champions ne tient plus qu’à un fil après que Danny Welbeck ait marqué lors du match nul de Brighton

Les espoirs de West Ham de remporter la qualification en Ligue des champions ont été laissés en suspens après avoir compté sur la frappe tardive de Said Benrahma pour sauver un match nul 1-1 à Brighton samedi.

Le remplaçant Benrahma a marqué à la maison son premier but pour le club à seulement trois minutes de la fin, laissant les Hammers à cinq points de Chelsea, quatrième, avec seulement deux matches à jouer.

Welbeck a marqué son 50e but en Premier League

Les visiteurs, classés au sixième rang, semblaient prêts pour une défaite dommageable après le 50e but de Danny Welbeck en Premier League a brisé l’impasse seulement trois minutes plus tôt.

Les hommes de David Moyes ont des matchs contre West Brom et Southampton pour s’assurer que le minimum d’une place en Ligue Europa ne leur échappe pas, avec Tottenham et Everton chacun à seulement trois points de retard et à la poursuite.

Lowly Brighton reste 17e après son 14e match nul de la campagne.

West Ham cherchait à insuffler une nouvelle vie à sa poussée européenne après avoir subi trois défaites lors de leurs quatre dernières.

L’égalisation de Benrahma était impressionnante

Le milieu de terrain influent de l’Angleterre, Declan Rice, est revenu d’une absence de six semaines pour blessure pour stimuler ses aspirations, sous les yeux du patron de l’équipe nationale, Gareth Southgate, depuis les tribunes.

Les hommes de Moyes ont eu le meilleur d’une période d’ouverture prudente à court d’occasions.

Pablo Fornals s’est retrouvé dans des positions dangereuses à trois reprises mais n’a pas pu capitaliser, tandis que Tomas Soucek a piqué la paume du gardien de Seagulls Robert Sanchez avec un rare tir cadré.

Les préparatifs de Brighton ont été gravement perturbés par les suspensions du duo clé Lewis Dunk et Neal Maupay à la suite de leurs cartons rouges aux Wolves.

L’absence forcée de Dunk a été particulièrement douloureuse sur le plan personnel compte tenu de la présence de Southgate et du début de l’Euro 2020 reprogrammé dans moins d’un mois.

La finition de Welbeck était habile

Les hôtes réaménagés de Graham Potter étaient typiquement soignés en possession et défendus vigoureusement mais n’ont pas menacé Lukasz Fabianski avant la pause.

Le gardien des Hammers Fabianski a finalement été contraint à l’action au début de la deuxième période, repoussant à deux reprises les dangereux centres de droite d’Alireza Jahanbakhsh.

Brighton était invaincu lors de ses sept précédentes rencontres de Premier League avec les visiteurs et Jahanbakhsh avait l’air désireux d’aider à préserver ce record.

L’ailier iranien – à la recherche de son premier but en Premier League depuis janvier 2020 – a battu Fabianski pressé de large sur la droite, mais a vu le ballon clignoter de peu après qu’Aaron Cresswell ait été incapable de gérer le ballon de recherche de Dan Burn en avant.

Le riz est revenu à l’action

Bourdonnement d’être de retour sur le terrain après un sort. Gutted, nous n’avons pas pu prendre les 3 points ce soir, mais nous avons quand même 2 matchs importants pour terminer notre saison correctement! Positivité🙏⚒️ – Declan Rice (@_DeclanRice) 15 mai 2021

Le temps s’est écoulé avec peu d’action au but jusqu’à ce que West Ham gaspille une chance en or de devancer lorsque le défenseur anonyme Craig Dawson a mené de justesse à la suite d’un centre invitant de Benrahma.

Cette faute s’est avérée plus coûteuse quelques minutes plus tard lorsque l’ancien attaquant anglais Welbeck – qui a joué sous Moyes à Manchester United – s’est accroché à une délicieuse passe du remplaçant Percy Tau pour soulever le ballon sur Fabianski et réclamer son but historique.

Brighton n’était sur la bonne voie que pour une quatrième victoire de la saison en championnat à domicile.

Mais les Hammers ont rapidement riposté alors que l’ancien homme de Brentford, Benrahma, a puissamment percé à la maison juste à l’extérieur de la surface.

Moyes a exhorté son équipe à remporter un vainqueur tardif, mais le match s’est soldé par un quatrième match nul successif entre les deux clubs.