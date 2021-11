West Ham est là pour rester au sommet de la Premier League

Lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté fin 2019, West Ham n’était qu’une équipe capable de fantasmer sur une place dans le top six de la Premier League. Près de deux ans plus tard, cependant, les Hammers enfoncent le clou dans le cercueil de ce que nous percevons comme la table traditionnelle du football anglais.

Le côté West Ham de David Moyes n’est pas un feu de paille, ils sont là pour rester

Moyes prouve la classe

Lorsque David Moyes est revenu à West Ham en décembre 2019, beaucoup pensaient que leur sort était scellé ; que Moyes ne pouvait pas et ne voudrait jamais stabiliser le navire au club de Londres. Le football est un jeu étrange, cependant; un jeu où une pandémie créant le silence peut en fait guider les clubs vers le pays des rêves. Dans un scénario cauchemardesque plein de tant de changements dans le monde extérieur et celui du football, West Ham a utilisé le silence et les stades sans critique pour se réinventer.

La saison dernière n’était qu’un avant-goût des choses à venir alors que beaucoup pensaient que c’était un feu de paille; une équipe dirigée par un héros prêté qui les a depuis abandonnés. Nous venons de passer notre premier jalon de la saison de Premier League, cependant, et West Ham est le deuxième club londonien le mieux classé, quatrième – au-dessus d’Arsenal et de Tottenham Hotspur. Si certains osaient encore croire qu’il s’agissait d’un feu de paille avant le début de la saison, regardant maintenant le flash se transformer en flammes vives, les sceptiques seront incrédules.

Chaque match semble si confortable que vous ne pouvez pas vous empêcher de considérer les Hammes comme un club de haut niveau en ce moment. Ils ont toutes les caractéristiques d’un top six. Ils ont un buteur en série à Michail Antonio; un magicien et animateur à Saïd Benrahma ; des défenseurs aussi impérieux que ceux assis juste devant eux avec Kurt Zouma et Declan Rice. Plus important encore, ils commencent à sembler inévitables. Que, même loin de leur meilleur, un but viendra ; les trois points arriveront.

À peine commencé

Lorsque des équipes telles que West Ham prennent soudainement place à la meilleure version de la table ronde de la Premier League, un chronomètre démarre instantanément pour deux saisons. L’attente générale est que les outsiders tomberont, et ce qui monte, doit redescendre. Mais c’est là que West Ham se sent différent. Lorsqu’on jette un regard plus microscopique sur leur équipe, elle est conçue à la fois pour le présent et pour l’avenir.

Rice n’a que 22 ans, par exemple. C’est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde avec plus de 10 ans de carrière à ce que beaucoup espèrent être West Ham. Et puis il y a Benrahma, 26 ans, Pablo Fornals, 25 ans, Tomáš Souček, 26 ans, Zouma, 27 ans. Sans oublier Jarrod Bowen, 24 ans, et Ben Johnson, 21 ans. d’innombrables années devant eux au sommet, certains n’ayant même pas encore atteint leur apogée.

À peine commencé, West Ham ne fait pas que faire la queue pour une place au sommet, ils ont pris leur place et ont commencé à se sentir à l’aise. Et à juste titre.

