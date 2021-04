West Ham est passé d’un club nourricier qui ne combattait que Chelsea dans la rue à de véritables rivaux pour voler la place de la Ligue des champions et se venger de Frank Lampard

L’histoire de la variété la plus récente pourrait vous faire vous moquer de la suggestion d’une rivalité entre West Ham et Chelsea.

Même si nous remontons le temps, à l’époque des Golden Hammers des années 60, Chelsea finissait le plus souvent au-dessus des héros anglais de West Ham de 1966.

. – .

West Ham avait une très bonne équipe dans la journée mais n’a jamais remporté la première division – malgré les triomphes de la FA Cup et de la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe avec Bobby Moore

Au risque d’entasser des décennies d’histoire en une seule phrase, les rivaux de District Line sont à la fois tombés dans l’obscurité et en sortir dans les années soixante-dix et quatre-vingt, rebondissant entre les deux premiers niveaux, avant de s’établir comme des habitués de la Premier League dans les années quatre-vingt-dix.

C’était en 2003 quand tout a changé. Alors que West Ham était relégué, la première de deux rétrogradations avec une autre en 2011, Chelsea était sur le point de se lancer dans l’une des périodes les plus réussies de l’histoire du football anglais grâce à l’arrivée du nouveau propriétaire milliardaire Roman Abramovich.

Depuis lors, la pure lumière du jour a séparé les deux clubs londoniens sur le terrain, garantissant que les Hammers n’ont jamais vraiment eu l’avantage sur les Blues – jusqu’à présent, peut-être.

Avant leur rencontre ce samedi soir – en direct sur talkSPORT – seule la différence de buts sépare Chelsea quatrième et West Ham cinquième.

.

Man United Loanee Jesse Lingard est la star d’une équipe volante de West Ham

. ou concédants

Chelsea est loin d’être assuré de se classer parmi les quatre premiers

De plus, Chelsea a des demi-finales de la Ligue des champions et une finale de la FA Cup à penser, tandis que les Hammers ont une confrontation beaucoup plus simple sur le papier.

La victoire ce week-end représenterait un pas de géant vers la compétition des clubs d’élite européens pour une équipe dont beaucoup s’attendaient à se battre contre la relégation cette saison – et y arriver avant Chelsea le rendrait très spécial.

Bien que cette course parmi les quatre premiers représente une bataille compétitive rare sur le terrain, les deux groupes de fans sont restés de féroces rivaux tout au long de l’histoire. Pourquoi?

Eh bien, la géographie pour commencer. L’Est rencontre l’Ouest à chaque extrémité de la District Line de Londres. C’est assez poétique, vraiment.

.

Les rues de l’Est de Londres n’étaient jamais calmes lorsque West Ham a rencontré Chelsea

Mais il n’y avait rien de fleuri dans la violence qui s’est produite entre deux des entreprises les plus notoires du football à l’époque du hooliganisme.

Quiconque a vu Green Street ou The Football Factory saura que l’Inter City Firm, lié à West Ham, et les Chelsea Headhunters figuraient parmi les groupes les plus violents du pays dans les années soixante-dix et quatre-vingt.

Unis dans leur haine des Bushwackers de Millwall, les fans de West Ham et de Chelsea ne s’entendaient pas non plus, avec plusieurs réunions entachées de combats organisés.

Pas plus tard qu’en 2016, sept arrestations ont été effectuées lorsque les deux groupes de supporters se sont affrontés dans un rappel indésirable du sombre passé du football.

.

Des violences ont éclaté entre les deux supporters lors d’un match en 2016

Mais il y a plus dans le mauvais sang que la géographie et la barbarie insensée.

Beaucoup des plus grands héros de Chelsea, comme John Terry, Frank Lampard et Joe Cole, étaient tous des garçons de l’est de Londres pris à West Ham.

L’acquisition d’un Terry de 14 ans, alors milieu de terrain, n’est pas quelque chose dont les fans de West Ham se soucient beaucoup, et il est largement admis que Cole était trop bon pour rester lorsque le club a été relégué en 2003.

Lampard, cependant, est devenu en quelque sorte un symbole de la haine qui existe entre les deux groupes de fans.

.

Ces trois-là se sont tous avérés plutôt bons – mais pas pour West Ham

Cela fait 20 ans que Lampard, limogé en tant que patron de Chelsea, plus tôt cette année, a quitté West Ham en 2001. Il a continué à être assez bon au football et non, comme certains l’avaient durement suggéré, juste un gros gamin choisi pour le népotisme.

Après avoir fait irruption dans l’équipe senior à 17 ans, Lampard a été accusé de favoritisme dès la première minute, et cela n’aidait pas que son oncle, Harry Redknapp, soit le manager, aux côtés de son père en tant qu’assistant.

De grandes sections de fans le narguaient à propos de son poids et de ses relations au club, au point que cela devenait oppressant et personnel, même en applaudissant alors qu’il se cassait la jambe en 1996.

. – .

À ce jour, les fans de Hammers se moquent toujours de Lampard sur son poids

Néanmoins, étant donné qu’il n’a jamais été aussi mauvais pour West Ham, Chelsea était prêt à payer 11 millions de livres sterling pour ses services – beaucoup d’argent à l’époque.

Et Lampard, également furieux contre le président de West Ham, Terry Brown, pour avoir traité son père et son oncle, a rapidement jeté son dévolu sur la vengeance.

Il a marqué sept buts en 20 apparitions contre West Ham pour devenir le plus grand buteur du milieu de terrain de l’histoire de la Premier League.

.

Lampard a adoré marquer contre West Ham

Excité par des barils d’abus de la part des fidèles des Hammers, Lampard donnait aussi bien qu’il obtenait chaque fois qu’il marquait contre West Ham, et le mauvais sang devenait incontrôlable.

Lampard est allé jusqu’à dire que le traitement des fans l’a fait commencer à s’en prendre au club qu’il soutenait dans son enfance.

Il a écrit dans son autobiographie: «Je me souviens que lorsque Joe Cole est arrivé pour la première fois à Chelsea, il se détournerait de déception si West Ham perdait. Je sourirais.

Pour la première fois en 20 ans, les fans de West Ham seront ceux qui souriront, surtout s’ils sécurisent le football de la Ligue des champions sur un club qui a déjà limogé l’ennemi public non. 1 cette saison.