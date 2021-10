West Ham et Newcastle en alerte sur Jesse Lingard, Manchester United étant prêt à accepter des «frais de transfert de 15 millions de livres sterling» avec un contrat en cours d’expiration

Manchester United serait prêt à écouter des offres de l’ordre de 15 millions de livres sterling pour Jesse Lingard, mettant West Ham et Newcastle en alerte.

Lingard a prospéré pour West Ham avec un prêt de six mois la saison dernière, marquant neuf buts en 16 matches alors que les Hammers scellaient leur qualification pour la Ligue Europa.

.

Lingard a eu du mal à jouer à Old Trafford cette saison mais a été efficace sur le banc

.

Lingard était superbe pour West Ham après avoir signé pour eux en prêt en janvier

Le club de l’est de Londres voulait le signer définitivement cet été, mais le club hésitait à payer les 40 millions de livres sterling que United exigeait.

Il est entendu que le joueur de 28 ans a également déclaré au club qu’il était prêt à se battre pour sa place dans l’équipe première de United, plutôt que de demander à le laisser partir.

Le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, a confirmé que l’international anglais était dans ses plans pour la campagne 2021/22, mais il n’a joué que 45 minutes d’action en Premier League jusqu’à présent après sept matchs.

Il est sorti du banc contre le West Ham plus tôt ce trimestre et a renvoyé un vainqueur pour prouver sa valeur à son club d’enfance et montrer aux Hammers ce qu’ils manquent.

.

Lingard était prêté à West Ham la saison dernière, mais est revenu les hanter plus tôt ce trimestre

Néanmoins, The Sun rapporte que son avenir a de nouveau été grand ouvert, United envisage maintenant de le vendre pour un «prix réduit de 15 millions de livres sterling».

Lingard est entré dans la dernière année de son contrat à Old Trafford et ne s’est pas encore engagé dans un nouvel accord.

Et, avec la perspective de le perdre pour rien cet été, on prétend qu’ils sont maintenant prêts à encaisser lorsque la fenêtre de transfert de janvier s’ouvrira.

Le mois dernier, l’ancien as de West Ham Trevor Sinclair a accusé Lingard de manquer d’ambition pour rester et se battre pour sa place à United, plutôt que d’être une star au London Stadium.

.

Lingard a été adoré par les fans de West Ham lors de son prêt dans l’est de Londres alors qu’il aidait les Hammers à se qualifier pour le football européen

« S’il ne leur donne pas d’assurances et ne signe pas un nouvel accord, cela signifie qu’il n’est pas ambitieux en tant que joueur », a déclaré l’expert de talkSPORT.

«Je suis un peu confus qu’il ne veuille pas signer pour West Ham de façon permanente.

« Il était aimé là-bas et était l’homme principal. Il a joué une fois pour Manchester United en 2021, mais a joué 16 fois pour West Ham et est entré à deux chiffres pour les buts et de retour dans l’équipe d’Angleterre.

« Pourquoi ne voudriez-vous pas être dans cet environnement ? »

SPÉCIAL PARI ANGLETERRE vs HONGRIE – OBTENEZ 50 £ DE PARIS GRATUITS LORSQUE VOUS PARIEZ 10 £ AVEC SKY BET