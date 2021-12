West Ham fait demi-tour sur l’avenir de la star après Leeds, Villa enquête

West Ham United a rejeté un certain nombre de demandes de renseignements concernant Manuel Lanzini, notamment de Leeds et d’Aston Villa, peut révéler TEAMtalk.

Le joueur de 28 ans semblait avoir baissé la hiérarchie plus tôt dans la saison et il avait du mal à voir le football régulier. Lanzini était de plus en plus agité par son manque d’action en équipe première et ses représentants ont pris contact avec des équipes de la Premier League et l’intérêt pour le joueur était fort.

Newcastle, Aston Villa, Leeds United, Everton et Southampton étaient parmi ceux qui ont fait savoir qu’ils seraient enthousiastes.

En septembre, West Ham était ouvert à l’idée, mais nous pouvons maintenant confirmer que les Hammers n’envisagent pas de mouvement pour Lanzini pour la nouvelle année.

David Moyes recherche des ajouts à son équipe et ne souhaite pas voir Lanzini partir. Son contrat expire en 2023, mais West Ham détient une option de deux ans pour prolonger l’accord.

Et malgré seulement trois départs en Premier League cette saison, nous comprenons que Lanzini est plus qu’heureux de rester au London Stadium. Ces trois départs sont cependant arrivés lors des trois derniers matchs contre Chelsea, Burnley et Arsenal.

L’Argentin pense qu’il est assez bon pour commencer régulièrement pour l’équipe de David Moyes

Il espère également que sa forme lui permettra de se qualifier pour la Coupe du monde pour l’Argentine en décembre prochain.

Lanzini demi-tour

Le site Web respecté Claret et Hugh ont suggéré que jusqu’à quatre joueurs seraient largués dans la fenêtre d’hiver.

Les personnes menacées de sortie sont Andriy Yarmolenko, Lanzini, Darren Randolph et Ryan Fredericks.

Le site rapportait en septembre : « Avec Nikola Vlasic, Pablo Fornals et (d’autres) également disponibles en tant que milieu de terrain offensif, l’avenir de Manu (Lanzini) semble désormais éloigné du club.

« Les Hammers, cependant, n’ont reçu aucune offre pour le joueur et attendront maintenant la fenêtre d’hiver pour voir s’il y a une chance de le déplacer. »

