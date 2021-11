West Ham fermement dans la course pour cibler Tottenham; ‘pas effrayé’ par le gros prix

Selon les informations, West Ham n’a pas été rebuté par le prix demandé par la Juventus pour le milieu de terrain Weston McKennie.

Le joueur de 23 ans a passé du temps à l’académie de Dallas avant de traverser l’Atlantique pour rejoindre Schalke en août 2016. Il a été promu dans leur équipe senior l’année suivante et a fait 91 apparitions pour l’équipe allemande, marquant cinq buts.

Les performances impressionnantes de l’international américain ont alerté les recruteurs de la Juventus. Ils ont arraché McKennie en 2020, initialement en prêt, avant de rendre son transfert permanent pour 18,5 millions d’euros l’année dernière.

McKennie reste un titulaire régulier à Turin, marquant lors des récentes défaites en championnat contre Sassuolo et Hellas Verona. Cependant, le manager de retour Max Allegri souhaite organiser une refonte de l’équipe l’année prochaine.

En conséquence, McKennie pourrait être vendu à un club de Premier League aux côtés de Aaron Ramsey, lié à Newcastle.

Tottenham mène la course pour le milieu de terrain central, avec le patron italien Antonio Conte un grand fan. Il veut que McKennie rivalise avec Pierre-Emile Hojbjerg et Oliver Skipp pour une place de départ dans le nord de Londres.

Cependant, West Ham est sur place pour rivaliser avec les Spurs. David Moyes souhaite vivement les recrues au milieu de terrain dans le cadre de son plan pour atteindre la qualification en Ligue des champions et le succès en Ligue Europa.

Sport Witness, citant des articles dans les médias italiens, déclare que les Irons ont été cotés entre 30 et 35 millions d’euros pour McKennie. Ils n’ont «pas peur» de la somme et se préparent à faire du joueur l’une de leurs plus grandes signatures de tous les temps.

L’équipe de Moyes est renforcée par le récent investissement de Daniel Kretinsky. Le paiement de 150 millions de livres sterling du milliardaire tchèque a effacé ses dettes, permettant au club de dépenser gros en janvier.

Un transfert dépend désormais de qui agit en premier, West Ham ou Spurs. La Juve est prête à finaliser un accord dans les prochaines semaines. Ils ne s’opposeront pas à McKennie si l’Américain demande un déménagement.

Transfert de joie pour les supporters de West Ham

Pendant ce temps, il y a de bonnes nouvelles pour les fans de West Ham car Le journaliste d’Eurosport Dean Jones dit que Declan Rice est susceptible de rester.

L’Anglais, 22 ans, est une cible à long terme pour Chelsea et Man Utd. Man City le surveille également alors qu’il cherche à remplacer Fernandinho.

Mais Jones pense que le temps d’un transfert est révolu. « Je serais très, très surpris s’il partait dans l’année à venir », a-t-il déclaré à GiveMeSport.

«Je pense que le vent a vraiment tourné et que son grand moment est passé. Maintenant, il est entièrement concentré sur ce qu’il fait à West Ham.

