West Ham gagne contre Wolverhampton Wanderers (2-3)

05/04/2021 à 23:16 CEST

le Jambon de l’Ouest a remporté le Wolverhampton 2-3 lors de la réunion tenue ce lundi au Stade Molineux. Les deux équipes revenaient sur le terrain après une pause de plus de trois mois en raison de la crise sanitaire du coronavirus. le Wolverhampton Wanderers Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Manchester City par un score de 4-1. Du côté des visiteurs, le Jambon de l’Ouest a dû se contenter d’une égalité à trois contre le Arsenal. Après le duel, l’ensemble de Wolverhampton est quatorzième à la fin du match, tandis que le Jambon de l’Ouest c’est quatrième.

La première moitié du duel a commencé de manière imbattable pour le groupe des « Hammers », qui a créé le lumineux grâce à un objectif de Lingard à la minute 6. Plus tard, il a marqué le Jambon de l’Ouest avec un objectif de Fornals à la 14e minute, permettant le 0-2. Après un nouveau jeu, il a augmenté le score de l’équipe visiteuse au moyen d’un but de Bowen à 39 minutes, il établit le 0-3. Mais plus tard, le Wolverhampton Wanderers s’est approché du tableau de bord avec un objectif de Dendoncker peu de temps avant la fin, plus précisément en 44, mettant ainsi fin à la première période avec le résultat de 1-3.

Dans la seconde mi-temps, l’équipe locale a marqué un but, qui s’est approché du tableau de bord avec un but de Fábio Silva à 68 minutes, terminant le match avec un score de 2-3 au tableau de bord.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Wolverhampton Wanderers a donné accès à Fábio Silva, Vitinha et Hoever pour Pouvoir, Willian Jose et Aït-Nouri, Pendant ce temps, il Jambon de l’Ouest a donné accès à Bowen, Johnson et Benrahma pour Antonio, Masuaku et Fornals.

L’arbitre a donné un carton jaune à Ruben Neves par l’équipe locale déjà Dawson, Diop, Soucek et Lingard par l’équipe «Hammers».

Avec 52 points, l’équipe de Moyes David se situait à la quatrième place du tableau, dans un lieu d’accès à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Nuno Espírito Santo il était en quatorzième position avec 35 points à la fin du match.

Le lendemain, le Wolverhampton Wanderers jouera contre lui Fulham à la maison et le Jambon de l’Ouest jouera son match contre lui La ville de Leicester à la maison.

Fiche techniqueWolverhampton Wanderers:Rui Patrício, Coady, Saïss, Dendoncker, Podence (Fábio Silva, min.46), Rúben Neves, Aït-Nouri (Hoever, min.91), Semedo, Traoré, Willian José (Vitinha, min.72) et NetoWest Ham:Fabianski, Diop, Dawson, Cresswell, Coufal, Noble, Soucek, Lingard, Masuaku (Johnson, min 67), Fornals (Benrahma, min 78) et Antonio (Bowen, min 36)Stade:Stade MolineuxButs:Lingard (0-1, min.6), Fornals (0-2, min.14), Bowen (0-3, min.39), Dendoncker (1-3, min.44) et Fábio Silva (2-3 , min. 68)