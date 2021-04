West Ham intéressé par Max Aarons avec le défenseur de Norwich “ prêt à vendre ” cet été, mais Tottenham tient également au transfert

Max Aarons serait une cible pour West Ham cet été, l’arrière latéral ayant dit qu’il pouvait quitter Norwich à la fin de la saison.

Le joueur de 21 ans, qui a impressionné cette saison alors que les Canaries ont rebondi en Premier League avec style, a attiré l’attention de David Moyes alors qu’il prévoit de s’ajouter à son équipe avant la campagne 2021/22.

Aarons est une cible pour West Ham cet été

Il est entendu que Norwich exigera 30 millions de livres sterling pour le défenseur, qui était lié à une liste étonnante de clubs d’élite l’année dernière, avec des rapports affirmant que Barcelone, le Bayern Munich, l’AC Milan et la Roma voulaient tous l’Anglais.

Mais il a été suggéré qu’ils ont tous été rebutés par l’évaluation de Norwich et il est finalement resté sur place.

Aarons a ensuite été informé l’été dernier qu’il serait autorisé à quitter Carrow Road cette année et les Canaries devraient tenir parole.

Malgré l’énorme intérêt, Norwich voulait le garder pour augmenter leurs chances de promotion après avoir terminé en bas de la Premier League l’année dernière, et il a livré en aidant les Canaries à faire un retour instantané en Premier League samedi.

Il est entendu que l’international anglais des moins de 21 ans préférerait rester dans le sud, au détriment des espoirs d’Everton de le signer, bien que les rivaux londoniens de West Ham, Tottenham, soient également intéressés.

Moyes veut renforcer sa ligne arrière cet été

Les Spurs ont un intérêt à long terme depuis que Mauricio Pochettino était aux commandes et le limogeage de Jose Mourinho lundi ne changera probablement pas cela.

Aarons a fait 127 apparitions pour Norwich, marquant quatre buts, depuis ses débuts en 2018 et les a aidés à remporter le championnat en 2019.

Les Canaries ont cinq points d’avance sur Watford en haut du tableau avec trois matchs à disputer et ont raté l’occasion de décrocher le titre après avoir perdu 1-0 contre les Hornets mardi.

Emi Buendia, qui a marqué 13 buts cette saison – y compris lors de la défaite 3-1 de samedi contre Bournemouth – est également susceptible d’être sollicité après l’intérêt d’Arsenal l’année dernière.

La promotion déclenche le transfert permanent de 8 millions de livres sterling de Ben Gibson de Burnley après que le défenseur a été prêté au début de la saison, tandis que l’arrière gauche grec Dimitris Giannoulis achèvera également son transfert du PAOK après une période de prêt.

Norwich doit se décharger de Josip Drmic qui, maintenant que sa promotion est obtenue, verra son salaire hebdomadaire revenir à environ 50000 £, bien qu’il n’ait pas joué pour le club depuis juillet. L’attaquant est prêté à l’équipe croate de Rijeka depuis février.

Les milieux de terrain Moritz Leitner et Tom Trybull, qui a été prêté à Blackburn, ne sont pas non plus dans les plans des Canaries.

Ils ont continué à subir un coup financier après avoir échoué à faire avancer Leitner alors que Blackburn payait un maigre 2000 £ par semaine pour le salaire de Trybull.

Le défenseur Timm Klose a été prêté à Bâle et ne fait pas non plus partie des plans du patron Daniel Farke.