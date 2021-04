West Ham le fera-t-il, Tottenham ravivera-t-il les espoirs avec la victoire de Manchester United ou la résurgence de Liverpool se poursuivra-t-elle … la lutte pour le top quatre de la Premier League est bel et bien lancée

La course pour terminer dans le top quatre de la Premier League est bel et bien en train de s’échauffer.

Alors que nous entamons les six dernières semaines de la saison, tout est en suspens et tout peut arriver.

Comment la moitié supérieure du classement de la Premier League envisage un week-end difficile avec seulement huit points séparant les quatrième et neuvième

Les marges sont bonnes à ce stade de la campagne et Chelsea, Tottenham, Leicester et Everton ont tous perdu des points alors que la pression monte.

La qualification en Ligue des champions est énorme pour n’importe quelle équipe avec les finances supplémentaires permettant de grosses signatures cet été et améliorant leur pouvoir de traction sur le marché des transferts.

Manchester United, Leicester et West Ham occupent actuellement les quatre premières places, avec le leader en fuite Man City ayant presque égalé le titre, mais tout pourrait arriver dans la course.

Alors, qui sont les prétendants, à quoi ressemblent leurs matchs et comment tout cela pourrait-il se dérouler dans l’énorme bataille à venir? talkSPORT.com jette un coup d’oeil.

Manchester United

Jeux restants = 8

Position de la ligue = 2 (60 points)

Agencements: Tottenham (A), Burnley (H), Leeds (A), Liverpool (H), Aston Villa (A), Leicester City (H), Fulham (H), Wolves (A).

Avec Manchester City quasiment inaccessible, les Red Devils sont en pole position pour terminer en deuxième place.

Le calendrier qui les attend semble bon, même si une défaite contre les Spurs pourrait potentiellement provoquer un vacillement, mais vous vous attendez à ce qu’ils maintiennent suffisamment de forme pour ne pas perdre l’avance de neuf points qu’ils ont actuellement sur Chelsea, cinquième.

Bien sûr, les efforts de la Ligue Europa et les blessures potentielles des meilleures stars seront un problème, mais Ole Gunnar Solskjaer peut sûrement faire passer ses étoiles.

Manchester United est deuxième de la Premier League et bien placé pour se qualifier pour la Ligue des champions La ville de Leicester

Jeux restants = 8

Position de la ligue = 3 (56 points)

Agencements: West Ham (A), West Brom (H), Crystal Palace (H), Southampton (A), Newcastle (H), Man United (A), Chelsea (A), Tottenham (H).

Contrairement à Man United, les Foxes pourraient s’inquiéter de leur forme avant les huit derniers matches avec des pertes contre Arsenal et City ces dernières semaines, ainsi qu’un match nul contre Burnley.

Jouer quatre des six premiers, dont trois lors de leurs trois derniers matchs, pourrait faire transpirer aussi le manager Brendan Rodgers.

Mais, si Jamie Vardy est en forme et prêt à partir, vous espérez que son formidable bilan contre les meilleurs de la Premier League pourra les amener au drapeau à damier /

Les souvenirs de l’effondrement de la saison dernière, qui les ont vus gagner seulement deux de leurs huit derniers et rater le top quatre peuvent cependant peser lourd. Cela ne peut plus se reproduire, n’est-ce pas?

Vardy et Kelechi Iheanacho poussent les Foxes vers l’avant dans leur tentative de terminer dans le top quatre Jambon de l’Ouest

Jeux restants = 8

Position de la ligue = 4 (52 points)

Agencements: Leicester City (H), Newcastle (A), Chelsea (H), Burnley (A), Everton (H), Brighton (A), West Brom (A), Southampton (H).

Les fans de West Ham craignaient le pire après l’annonce de la blessure de Declan Rice, mais une victoire 3-2 contre les Wolves lundi montre qu’ils sont capables de bien se débrouiller sans leur milieu de terrain vedette.

La stabilité défensive a pris un coup mais avec Jesse Lingard dans une forme scandaleuse, ils sont pleins de confiance.

Tester les relations avec Leicester, Chelsea et Everton fera ou brisera leurs chances.

Mais compte tenu de leur superbe campagne sous David Moyes, vous ne les laisseriez pas passer après avoir terminé un conte de fées et se classer parmi les quatre premiers.

Moyes mène le top quatre surprise de West Ham avec Lingard en tant que n ° 10 Chelsea

Jeux restants = 8

Position de la ligue = 5 (51 points)

Agencements: Crystal Palace (A), Brighton (H), West Ham (A), Fulham (H), Man City (A), Arsenal (H), Leicester City (H), Aston Villa (A).

L’impressionnant début de mandat de Thomas Tuchel a donné vie aux Bleus cette saison.

Avant leur défaite face à West Brom, ils n’avaient pas perdu depuis la mi-janvier, lorsque Leicester les avait vaincus.

Mais avec Antonio Rudiger et Kepa Arrizabalaga qui s’affrontent à l’entraînement cette semaine aussi, vous vous demandez si la défaite de West Brom pourrait être le début d’une baisse de forme.

Les distractions de la Ligue des champions sont également présentes, ainsi que les matchs restants difficiles contre cinq meilleurs prétendants.

Cela va demander un gros effort – et peut-être des buts attendus depuis longtemps de Timo Werner!

. et concédants

Werner n’a pas été le buteur prolifique qu’il était en Allemagne, mais il pourrait être nécessaire pour frapper le fond des filets lors de la confrontation.

Tottenham

Jeux restants = 8

Position de la ligue = 6 (49 points)

Agencements: Manchester United (H), Everton (A), Southampton (H), Sheffield United (H), Leeds (A), Wolves (H), Aston Villa (H), Leicester (A).

Quel Tottenham apparaîtra à chaque match? Personne ne sait.

Les hommes de Jose Mourinho ont raté une excellente occasion d’améliorer leurs chances de terminer parmi les quatre premiers contre Newcastle et le prochain sera un affrontement difficile avec Man United.

Peut-être en leur faveur est-il qu’ils n’ont plus de jeux européens qui permettront à leur entraîneur de se concentrer sur ses adversaires et d’obtenir les détails dont il est généralement fier.

Nous savons tous que Harry Kane fera tout ce qu’il peut dans les huit matchs à venir, mais ses coéquipiers lui prêteront-ils la main dont il a tant besoin?

Mourinho, connu pour ses prouesses défensives, a eu du mal à tirer le meilleur parti de sa ligne de fond ces dernières semaines Liverpool

Jeux restants = 8

Position de la ligue = 7 (49 points)

Agencements: Aston Villa (H), Leeds (A), Newcastle (H), Manchester United (A), Southampton (H), West Brom (A), Burnley (A), Crystal Palace (H).

Liverpool voudra venger sa défaite humiliante 7-2 contre Villa plus tôt dans la saison et si elle veut revenir sur les places de la Ligue des champions, une victoire est vitale.

Une liste de rencontres aimable leur permettra une défaite face à son rival Man United mais cette saison, la fierté est en jeu à Anfield.

Même en tenant compte de leurs blessures, leur déclin a été décevant et Jurgen Klopp voudra que ses accusations montrent qu’ils n’ont pas besoin d’une révision estivale.

Compte tenu de leur forme à domicile ces dernières semaines, il n’y a pas de temps pour la complaisance lorsque Villa, Newcastle, Southampton et Crystal Palace visitent Merseyside.

L’équipe de Klopp a énormément lutté dans sa tentative de conserver sa couronne de Premier League Everton

Jeux restants = 9

Position de la ligue = 8 (47 points)

Agencements: Brighton (A), Tottenham (H), Arsenal (A), Aston Villa (H&A), West Ham (A), Sheffield United (H), Wolves (H), Man City (A).

Sans victoire lors de ses trois derniers matches, le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, doit immédiatement changer de forme.

La défaite contre Burnley et le match nul avec Crystal Palace sont particulièrement préoccupants.

Un match en cours contre Villa, rivaux pour une place parmi les quatre premiers, pourrait être leur joker, mais si Dominic Calvert-Lewin peut retrouver sa forme de début de saison, ils n’auront peut-être pas besoin de compter sur cela.

Calvert-Lewin a marqué 14 buts en championnat pour Everton cette saison et doit être renvoyé Aston Villa

Jeux restants = 8

Position de la ligue = 9 (44 points)

Agencements: Liverpool (A), Man City (H), West Brom (H), Everton (H&A), Man United (H), Crystal Palace (A), Tottenham (A), Chelsea (H).

Aston Villa sont les vrais outsiders en ce moment compte tenu de leur calendrier difficile, qui les voit affronter six des huit meilleures équipes.

Ceux qui les entourent savent cependant qu’ils ont été assez bons cette saison pour provoquer des chocs.

L’équipe de Dean Smith a été la première à prendre un élan à Liverpool et à trouver une mâchoire de verre, alors peuvent-ils décrocher quelques KO supplémentaires sur la fin de la campagne?

Ils devront se passer de leur homme vedette Jack Grealish pendant une grande partie de la campagne restante, le milieu de terrain ne devant revenir qu’en mai.

Grealish a été exceptionnel cette saison mais est absent depuis février

