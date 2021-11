West Ham lutte encore une fois contre le décalage horaire de la Ligue Europa alors qu’Ilkay Gundogan et Fernandinho envoient Manchester City au niveau des points avec Chelsea

Manchester City s’est brièvement rapproché de Chelsea en tête du classement de la Premier League grâce à une victoire 2-1 contre West Ham United dans un stade Arctic Etihad.

Les buts d’Ilkay Gundogan et de Fernandinho ont décidé d’un match qui, à un moment donné, risquait d’être reporté car la neige tombait sans relâche.

La frappe de Gundogan a tué un début brillant à West Ham

Il devenait rapidement Arctique à l’Etihad

Avec l’affrontement de Burnley contre Tottenham Hotspur tombant sous le coup de Storm Arwen, David Moyes et ses Hammers de haut vol espéraient fournir une étincelle bien nécessaire contre les champions en titre.

Cependant, après avoir également goûté à la défaite sur la route des Wolves le week-end dernier, ce sont désormais deux défaites au rebond pour les Londoniens pour aigrir quelque peu leurs exploits en Ligue Europa à Vienne.

Pour City, battre le PSG et l’une des équipes les plus en forme de Premier League en l’espace d’une semaine est un rappel sévère à leurs rivaux de Premier League qu’ils n’ont pas l’intention de renoncer à leur couronne sans se battre.

City pensait avoir pris l’avantage lorsque la passe interceptée de Ben Johnson a joué par inadvertance contre Riyad Mahrez et que l’international algérien a tiré sur Lukasz Fabianski.

Said Benrahma a essayé de remettre les visiteurs dans le match

Cependant, les visiteurs ont été épargnés car le drapeau du juge de ligne a été hissé de l’autre côté et VAR a conclu que Michael Oliver et son équipe avaient pris la bonne décision.

Les hôtes ont été stimulés par l’appel rapproché et ont commencé à augmenter la pression, Aymeric Laporte jetant un coup d’œil de la tête sur le poteau et son partenaire central Ruben Dias ne manquait que de peu.

Les hommes de Pep Guardiola ont ensuite pris l’avantage juste après la demi-heure lorsque Mahrez est entré dans la surface et son centre dévié a réussi à se faufiler dans la trajectoire d’Ilkay Gundogan et il a été récompensé pour sa course tardive dans la surface.

Cela aurait pu être deux instants plus tard grâce à plus de pression en bas de la ville alors que Gabriel Jesus a tiré un tir devant Fabianski et Ben Johnson a été contraint de revenir sur la ligne et de dégager quand il semblait inévitable que le ballon tombe dedans.

Le capitaine Rice était son auto dynamique habituel pour les Hammers

Fernandinho a marqué ce qui s’est avéré être le vainqueur de City

Ayant initialement causé d’innombrables problèmes à Dias en l’isolant dans les canaux, Michail Antonio a semblé lutter contre un manque de soutien à l’avant pour les hôtes alors que City profitait davantage du ballon dans le gel glacial.

Les conditions météorologiques devenant une grave préoccupation pour toutes les personnes impliquées, le personnel au sol a nettoyé frénétiquement la neige sur le terrain et mérite le mérite d’avoir apparemment maintenu le match en vie, malgré le fait qu’il ait eu besoin de plus que les 15 minutes allouées.

Bien que Declan Rice ait forcé un arrêt assez délicat d’Ederson avec un tir tourbillonnant, ce n’était pas pour les visiteurs et Fernandinho a tué le match avec une finition bien placée du bord de la surface.

Le remplaçant Manuel Lanzini a marqué une consolation sensationnelle avec une belle volée, mais c’était pratiquement le dernier coup de pied du match et les trois points restaient à Manchester.

Il semblait que le jeu aurait pu être arrêté

Malgré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa en tant que vainqueur de groupe, West Ham a toujours eu du mal à faire face à la pression de jouer le dimanche immédiatement après les matchs de jeudi et fait maintenant face à la visite délicate de Brighton mercredi.

Pour Guardiola et ses hommes, ils rendent visite à Steven Gerrard et à son équipe d’Aston Villa en milieu de semaine dans l’espoir de pouvoir tenir Chelsea à distance.