Man Utd aurait été mis en garde contre un as de West Ham alors que les Irons envisagent de construire leur équipe autour de lui au cours des prochaines années.

L’équipe de David Moyes vole haut en ce moment après leur impressionnante victoire 3-2 sur Liverpool. Cette victoire leur a permis de terminer troisième du classement de la Premier League, à seulement trois points du leader Chelsea.

Ils sont dans le coup pour la qualification en Ligue des champions et pourraient éclipser la sixième place qu’ils ont obtenue la saison dernière.

West Ham profite de la forme brillante de ses attaquants. L’homme cible Michail Antonio a marqué six buts en dix matches de championnat jusqu’à présent. Jarrod Bowen et Said Benrahma, qui ont tendance à opérer sur l’une ou l’autre aile, contribuent également avec des buts.

Cependant, la plupart des récents succès des Irons peuvent être attribués à leur solide duo de milieu de terrain composé de Declan Rice et Tomas Soucek. La paire a formé une excellente relation et est maintenant incroyablement difficile à affronter.

Ils offrent beaucoup de protection aux quatre arrières tout en montant sur le terrain pour soutenir leurs coéquipiers en attaque.

Il n’est pas surprenant que Man Utd, aux côtés de Man City et Chelsea, envisage la signature de Rice. L’Anglais est régulièrement capitaine de West Ham, alors qu’il n’a que 22 ans.

Il est en passe de devenir l’un des meilleurs milieux de terrain centraux au monde – s’il n’est pas déjà là.

Le Sun fournit maintenant une mise à jour sur l’avenir de Rice, et cela semble être une bonne nouvelle pour West Ham. Ils affirment que les responsables du club n’ont « aucune intention » de vendre la star de si tôt.

Ils souhaitent plutôt construire l’équipe de Moyes autour de lui dans le but de se qualifier régulièrement pour la Ligue des champions. West Ham ne vendra pas même si Man Utd, City ou Chelsea offrent 100 millions de livres sterling pour le milieu de terrain.

Ils cherchent à récompenser Rice pour sa belle forme avec un nouveau contrat exceptionnel. Cela le verrait prolonger son séjour au stade de Londres au-delà de 2025.

West Ham a également en tête la prise de contrôle imminente. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky conclut un accord pour acheter une participation de 27% dans le club. Ses fonds supplémentaires aideront West Ham dans sa tentative de devenir les quatre meilleurs prétendants, aidant ainsi à garder Rice des griffes de leurs rivaux.

West Ham pour éviter la répétition d’Aston Villa

Les Hammers hésitent à suivre les traces d’Aston Villa. Jack Grealish a quitté les West Midlands cet été pour rejoindre Man City pour 100 millions de livres sterling.

Villa a eu du mal sans lui, ne récoltant que dix points en 11 sorties. West Ham estime qu’ils ne pourront pas remplacer l’influence de Rice même s’ils reçoivent plus de 100 millions de livres sterling pour ses services.

Une zone du terrain dans laquelle Moyes devra peut-être investir est la défense. Angelo Ogbonna a dû être remplacé dans le victoire sur Liverpool après s’être blessé au LCA. Il pourrait manquer le reste de la campagne en fonction du diagnostic.

West Ham pourrait chercher à signer un nouveau défenseur central dans la fenêtre de transfert de janvier. Ils ont actuellement Kurt Zouma, Craig Dawson et Issa Diop disponibles là-bas.

