West Ham “n’a pas encore reçu d’offres” pour Declan Rice malgré l’intérêt de Chelsea et Manchester United avec des frais de 100 millions de livres sterling cités

West Ham n’a pas encore reçu d’offre officielle pour Declan Rice, selon Jim White de talkSPORT.

Rice a fait l’objet de spéculations sur les transferts cet été, après son impressionnante campagne pour l’Euro 2020 avec l’Angleterre, Chelsea et Manchester United étant apparemment intéressés.

Rice a eu un Euro 2020 à retenir et son action n’aura fait qu’augmenter

Les dernières rumeurs suggèrent que les Blues envisagent d’offrir Tammy Abraham aux Hammers dans le cadre d’un accord joueur plus cash dans le but de re-signer le milieu de terrain.

Rice était avec Chelsea dans sa jeunesse, mais a été libéré à l’âge de 14 ans et regarde maintenant avec envie alors qu’il bat ses rivaux londoniens.

Le joueur de 22 ans a joué avec l’Angleterre à l’Euro 2020, son stock n’augmentant qu’après le tournoi où il a commencé chaque match pour les finalistes battus.

Malgré l’intérêt signalé, cependant, il n’y a eu aucune offre pour le milieu de terrain.

Selon Jim White, il n’y a même pas eu de conversations au sein de West Ham sur le départ de leur vice-capitaine cet été.

L’animateur de talkSPORT a déclaré: “Je peux vous dire qu’il n’y a pas eu d’offre pour Declan Rice jusqu’à présent, ils n’en veulent pas.

“Il n’y a même pas eu de conversations d’autres clubs concernant Declan Rice.”

Rice est aimé des fans de West Ham et aucune offre n’a été faite pour lui

L’ancien ailier des Hammers Trevor Sinclair a répondu: “Ce sera très bien reçu par les fans.

“Il a fait une saison exceptionnelle, 22 ans et il vient de faire un superbe Euros.”

Les Hammers exigeraient 100 millions de livres sterling pour ses services et Carlton Cole, qui a joué à la fois pour West Ham et Chelsea, pense qu’il vaut ces frais après ses performances exceptionnelles à l’Euro 2020 pour les Three Lions.

Il a déclaré à talkSPORT: “Chaque fois qu’il tapait dans un ballon en euros, je me disais:” Son prix a augmenté!’

« Il devient de plus en plus désirable et, pour moi, c’est un joueur de haut niveau – nous le savons tous à West Ham.

Mount et Rice et les meilleurs amis d’enfance et pourraient être réunis à Chelsea, s’ils faisaient une offre

«Il a fait ses preuves là-bas et a été sous le mentorat d’une grande légende de West Ham en Mark Noble.

“Il [Noble] n’a pas eu de sélection pour l’Angleterre mais a été un excellent modèle pro. Rice a travaillé sous sa tutelle et a appris les ficelles du métier pour être un leader sur le terrain.

«Il a les qualités d’un milieu de terrain central, mais il peut aussi jouer comme défenseur central. Tout ce qu’il y a avec Declan, c’est qu’il a besoin de jeux au plus haut niveau.

Lorsqu’on lui a demandé s’il valait 50 millions de livres sterling, Cole a répondu: «Je vais doubler cela. En ce jour et l’âge qui est.

«Il est tellement apprécié par West Ham et fait partie intégrante de cette tenue de West Ham.

« Si vous commencez à vendre vos meilleurs joueurs, alors vous aurez des ennuis. »

