West Ham ne vendra pas ” 100 millions de livres sterling “, déclare David Moyes au milieu des rumeurs de transfert de Declan Rice, alors que le patron de Hammers révèle son espoir de faire de nouvelles recrues et de défier les ” meilleures équipes ” cette saison

David Moyes a averti tous les clubs intéressés par la signature des joueurs vedettes de West Ham cet été: “Ils ne sont pas à vendre”.

Les Hammers ont dépassé toutes les attentes la saison dernière alors que Moyes les a guidés vers une sixième place en Premier League.

West Ham jouera en Europa League cette saison en conséquence

Cependant, avec cette performance époustouflante, l’incertitude entoure certains joueurs – Declan Rice est l’une de leurs stars constamment liée à un éloignement de l’est de Londres.

Mais Moyes insiste sur le fait que les “joueurs de 100 millions de livres sterling” de West Ham ne vont nulle part et a également révélé ses espoirs d’apporter du sang neuf au club.

“Nous avons des joueurs que nous évaluons à 100 millions de livres sterling et nous ne les vendrons pas”, a déclaré Moyes dans une interview exclusive avec Jim White de talkSPORT.

« C’est comme ça, vous n’allez pas vous débarrasser de vos meilleurs joueurs, vous ne le faites pas. Et si vous l’êtes, ce sera pour beaucoup d’argent.

Rice a été liée à des joueurs comme Manchester United et Chelsea

«Donc, de ce point de vue, je pense que les clubs ont raison de le faire. Mais je pense qu’il y a énormément d’autres clubs qui ne sont probablement pas en mesure de payer cet argent et qui se tournent vers ces niveaux.

« Nous essayons de nous améliorer. Ce que nous nous disons, ou je suis certainement, c’est que je veux ajouter à notre équipe si je peux le faire.

«Je pense que j’ai une bonne équipe, mais je dois en ajouter si je peux, mais je veux faire ce qu’il faut. Nous avons fait venir Tomas Soucek, Vladimir Coufal, Jarrod Bowen au cours des 12 à 18 derniers mois, tous ont réussi.

« Si nous pouvons essayer d’en amener trois autres qui réussissent comme ça, ce sera excellent mais ce ne sera pas une chose facile à faire.

“Je pense que nous avons de la marge pour nous améliorer, que ce soit l’équipe, que ce soit l’équipe, que ce soit certaines positions sur le terrain. J’espère que nous essaierons de le faire.

Moyes a fait un certain nombre de signatures astucieuses à West Ham et veut en faire plus

Quant aux objectifs pour la saison à venir, c’est plutôt la même chose en ce qui concerne l’Écossais, puisqu’il a appelé ses joueurs à le mélanger à nouveau avec les grands.

“Nous étions à deux points de la Ligue des champions l’année dernière”, a ajouté Moyes. “Je regarde en arrière et je pense qu’il y avait des matchs où nous aurions pu obtenir quelque chose, peut-être dans le run-in.

«Nous avons subi une blessure à Declan Rice après la pause internationale de mars, ce qui nous a vraiment posé problème lors des six/sept derniers matchs de la saison.

« Je pense que nous devons essayer de rivaliser avec les meilleures équipes.

“Je n’aurais pas dit cela à cette époque l’année dernière – je sais que très peu de vos experts seraient d’accord, mais je dois essayer de défier et pousser nos gens et je dois essayer de le faire à nouveau.”

