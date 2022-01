West Ham ouvre des pourparlers pour décrocher l’arrière gauche Digne, évalué à 30 millions de livres sterling, bien qu’un trébuchement majeur émerge

West Ham aurait ouvert des pourparlers pour recruter l’arrière gauche d’Everton Lucas Digne devant son rival londonien Chelsea, bien que le salaire hebdomadaire de 100 000 £ du Français puisse s’avérer une grosse pierre d’achoppement.

Les hommes de Thomas Tuchel sont les favoris connus de la star des Toffees, qui est évalué dans la fourchette de 30 millions de livres sterling, tandis que Newcastle a également manifesté son intérêt à obtenir ses services – bien que les Magpies aient apparemment tourné leur attention vers la star de l’Ajax Nicolas Tagliafico à la place.

L’intérêt de Chelsea a culminé après que Ben Chilwell a été exclu pour le reste de la saison en raison d’une blessure au LCA. Cela laisse Tuchel avec juste Marcos Alonso à appeler, bien que d’autres options pourraient jouer l’aile gauche à la pression.

Digne est complètement tombé en disgrâce auprès de Rafa Benitez après que la paire se serait disputée à propos d’un désaccord sur les méthodes d’entraînement de Benitez.

Cela a conduit l’Espagnol à utiliser le droitier Seamus Coleman et le défenseur central Ben Godfrey à gauche devant Digne. Le joueur de 28 ans était cependant de retour sur le banc pour la défaite 3-2 du week-end contre Brighton.

Digne pour combler le vide de Cresswell

Quant au besoin de West Ham d’un nouveau défenseur gauche, cela a fait boule de neige en l’absence continue d’Aaron Cresswell.

Le joueur de 32 ans s’est blessé au dos à Manchester City en novembre. À l’époque, cela n’était pas considéré comme si grave, mais il est apparu depuis qu’il s’est fait un don dans le dos.

Arthur Masuaku remplace actuellement l’international anglais. Cependant, la star congolaise n’est pas au même niveau que Cresswell et le rapport ajoute que David Moyes souhaite s’emparer de Digne pour ajouter encore plus de qualité à une équipe en constante amélioration.

West Ham pressenti pour Sarr

Pendant ce temps, il y a deux clubs qui pourraient garder Malang Sarr en Premier League s’il doit quitter Chelsea en janvier, selon les informations de sa France natale.

Sarr a signé pour Chelsea en tant qu’agent libre à l’été 2020. Il a passé la saison 2020-21 en prêt avec Porto avant de revenir au club cet été. À ce jour, il n’a encore qu’une seule apparition en Premier League à son actif.

Il a trouvé d’autres opportunités dans les compétitions de coupe. Par exemple, il a joué trois fois en Coupe Carabao et une fois en Ligue des champions cette saison.

Mais en général, le joueur de 22 ans est loin dans la hiérarchie à Stamford Bridge. Les principales options de Chelsea à l’arrière central sont Thiago Silva, Antonio Rudiger et Cesar Azpilicueta. De plus, Andreas Christensen et Trevoh Chalobah devancent Sarr.

Par conséquent, il peut être avantageux pour l’ancien demi-centre niçois de poursuivre son développement ailleurs – au moins temporairement à nouveau.

Il était lié à un passage à l’Inter ou l’AC Milan en décembre, mais ces discussions se sont tus. Au lieu de cela, Foot Mercato a maintenant énuméré quatre options qui semblent s’offrir à lui.

L’un est West Ham, qui pourrait donner à Sarr une plate-forme alternative à travers Londres. Ils sont actuellement privés d’Angelo Ogbonna et de Kurt Zouma en raison de blessures de longue durée.

Trouver un renfort est donc une priorité pour les Hammers en janvier. Comme avec leur poursuite d’un attaquant, cependant, ils n’agiront que pour le bon accord.

Il reste une chance que leur homme soit Sarr, bien qu’il ait également des admirateurs à Watford.

Les Hornets planent au-dessus de la zone de relégation et savent que ce mois pourrait être crucial s’ils veulent éviter un retour instantané au championnat.

Malang Sarr a des prétendants étrangers

Plus loin, Sarr pourrait revenir en France avec Strasbourg. Alternativement, il est toujours demandé en Italie, mais avec Turin.

Malgré cela, Foot Mercato nie qu’il cherche actuellement activement à quitter Chelsea. Sarr n’est pas pressé de décider de son avenir, il peut donc avoir besoin d’être convaincu.

Le rapport conclut donc que Sarr pourrait encore terminer la saison avec Chelsea. Il est sous contrat avec eux jusqu’en 2025.

