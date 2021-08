West Ham parmi le trio Prem pour contrecarrer l’accord du milieu de terrain après un réveil brutal

West Ham, Wolves et Crystal Palace se sont tous éloignés d’un transfert pour ramener Aaron Ramsey en Premier League, selon un rapport.

Le milieu de terrain international gallois s’est fait un nom à Arsenal, après son ascension dans le nord de Londres. Cependant, il est parti en tant qu’agent libre en 2019 et a choisi un style de vie différent avec la Juventus en Italie. Il a connu un sort décent en Serie A, mais des blessures insignifiantes l’ont retenu dans l’élite italienne.

En conséquence, la spéculation a lié Ramsey à un retour dans l’élite anglaise, où il a fait 262 apparitions.

Arsenal et les grands rivaux de Tottenham auraient eu un intérêt. Pendant ce temps, il aurait eu des offres concrètes sur la table d’Everton et de West Ham pendant l’Euro 2020.

Palace et Wolves ont également rejoint la chasse. Mais selon Il Bianconero, tous les trois ont désormais retiré leur intérêt.

Leur hésitation vient des revendications salariales de Ramsey. La source dit qu’il gagne 7 millions d’euros (5,9 millions de livres sterling) par an à Turin.

Les trois clubs auraient renoncé à remettre à Ramsey un tel salaire. Cependant, il a déclaré avant l’Euro 2020 qu’il souhaitait un autre changement dans sa carrière.

« Les deux dernières saisons à la Juventus ont été très difficiles, frustrantes, pas seulement d’un point de vue physique. Je veux un endroit où je peux à nouveau me sentir bien », a-t-il déclaré.

« Il y a eu de nombreux facteurs. Il y a aussi eu des changements auxquels je n’étais pas habitué.

«Alors, je prends les choses en main et j’ai les bonnes personnes autour de moi pour essayer de trouver le meilleur plan possible pour me remettre dans un endroit où je me sens à nouveau bien et confiant.

« Le personnel gallois et l’équipe médicale ont été brillants, ils ont été ouverts aux discussions et il est important que tous soient sur la même longueur d’onde.

«Je connais beaucoup de membres du personnel gallois depuis longtemps également depuis mes années à Arsenal. Ils me comprennent, ils connaissent mon corps et ils savent ce dont j’ai besoin.

Ramsey n’a raté que cinq minutes d’action pour le Pays de Galles plus tôt cet été. Il a également marqué lors de la victoire 2-0 contre la Turquie, ce qui a aidé son pays à se qualifier pour les 16 derniers.

West Ham change d’avis sur le transfert de défenseur

Dans d’autres nouvelles, West Ham serait maintenant en train d’examiner un geste pour le défenseur marseillais Duje Caleta-Car.

Les Hammers ont poursuivi Kurt Zouma de Chelsea pour renforcer leur défense, mais ont eu du mal à trouver un accord.

Caleta-Car était une cible de janvier pour Liverpool et était prête à embarquer sur un vol pour l’Angleterre.

