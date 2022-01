West Ham passe à l’action après la sortie impitoyable d’Aston Villa de Steven Gerrard

Steven Gerrard a donné le feu vert à une sortie surprise d’Aston Villa à une condition, et West Ham a déposé une approche, selon un rapport.

Aston Villa est déjà un homme léger à l’arrière central après avoir vu le prêteur Axel Tuanzebe rappelé par Manchester United. Les Diables rouges l’ont fait avec l’intention de prêter à nouveau Tuanzebe, et perdu peu de temps à accepter la proposition de Naples.

Il est donc quelque peu surprenant de voir Football Insider déclarer que Gerrard a donné son feu vert à la vente de Kortney Hause.

Le joueur de 26 ans est désormais le remplaçant de premier choix de Tyrone Mings et Ezri Konsa. Néanmoins, Gerrard serait ouvert à la sortie de Hause – à condition qu’il puisse d’abord signer un remplaçant direct.

L’État de sortie Watford avait enregistré son intérêt pour Hause à la veille de l’ouverture de la fenêtre de janvier. Mais leur dernier rapport indique que c’est West Ham qui fait un pas.

Marteaux désespérés pour des renforts défensifs

Les Hammers luttent pour la qualification en Ligue des champions et ont une campagne en Ligue Europa à affronter. Les blessures importantes d’Angelo Ogbonna et de Kurt Zouma ont laissé David Moyes avec seulement Craig Dawson et Issa Diop au cœur de sa défense.

Hause est également capable de remplacer l’arrière gauche. Cela fera encore avancer son appel à Moyes qui est sans Aaron Cresswell depuis fin novembre.

Hause pourrait renforcer les rangs et est un artiste éprouvé de la Premier League. En conséquence, l’article indique que West Ham « a fait une approche ».

Le contrat actuel de Hause expire en été, bien qu’il soit noté que Villa a la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires. Cela rend une sortie de janvier viable sous plusieurs formes.

Premièrement, une vente directe pourrait être sanctionnée avec l’option garantissant que la position de négociation de Villa n’est pas faible. Alternativement, ils pourraient déclencher l’option et prêter Hause pour le reste de la saison.

West Ham cible la solution parfaite aux problèmes du PSG

Pendant ce temps, West Ham vise haut après qu’un rapport a révélé qu’une star du PSG récemment signée pour 28,8 millions de livres sterling est dans la ligne de mire de David Moyes ce mois-ci.

Pris hors-jeu (citant le média français L’Equipe), le rapport Abdou Diallo du PSG est dans leur viseur. Le défenseur sénégalais est connu pour sa polyvalence, qu’il soit aussi à l’aise à l’arrière central qu’à l’arrière gauche.

Diallo, 25 ans, n’a signé pour le PSG qu’en 2019 en arrivant du Borussia Dortmund pour 28,8 millions de livres sterling.

L’article indique qu’il avait été pressenti pour devenir un pilier de la ligne de fond du Parisien. Cependant, avec le prodige portugais Nuno Mendes signé l’été dernier en prêt avec option d’achat, la position de Diallo est gravement menacée.

Cela a ouvert la porte à la grève de West Ham. Bien que les détails au-delà de l’enregistrement de leur intérêt soient minces sur le terrain à l’heure actuelle.

