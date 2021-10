West Ham United n’essaierait apparemment pas de signer la star de Manchester United Jesse Lingard en janvier, même si David Moyes « aime » toujours le joueur.

Lingard, 28 ans, a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt avec les Hammers après avoir été négligé par United. Et cela s’est avéré être un mouvement fructueux alors que l’as né à Warrington a connu un sort époustouflant dans l’East End. L’international anglais a marqué neuf buts et aidé cinq en 16 apparitions avec les Irons.

Au cours des mois d’été, on a beaucoup parlé d’un transfert permanent vers le stade de Londres. Mais Lingard est revenu à Old Trafford malgré l’arrivée de Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo.

Il était préoccupé par la quantité d’action qu’il verrait avec les géants du nord-ouest. Et le manager Ole Gunnar Solskjaer a récemment avoué qu’il aimerait donner plus de temps de jeu à l’attaquant.

Lingard est maintenant dans la dernière année de son contrat avec United. Le tacticien norvégien a clairement indiqué qu’il souhaitait que l’ancien prêteur de Brighton prolonge son séjour.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Mais il semble probable qu’il continuera à réchauffer le banc – une situation pas tenable pour un international anglais. West Ham a été mentionné à plusieurs reprises comme des prétendants.

Moyes n’a pas caché son admiration pour l’homme aux 32 sélections en Angleterre. Mais le journaliste Paul Brown pense que le navire a peut-être déjà navigué pour une réunion.

« J’ai un peu le sentiment que Moyes et West Ham sont passés de Jesse Lingard », a-t-il déclaré à GIVEMESPORT. « Ils ont fait venir (Nikola) Vlasic et je ne suis pas sûr qu’il y ait une place dans l’équipe pour le moment.

« La façon dont David Moyes parle, il fait semblant de dire qu’il aime Jesse Lingard. Il n’a pas ouvertement dit qu’il le voulait dans son équipe s’il était disponible, mais vous avez cette impression.

Ruée vers l’hiver pour Lingard

West Ham pourrait ne pas bouger pour Lingard dans la fenêtre de transfert de janvier, mais des rapports suggèrent que d’autres équipes pourraient le faire. Et ils sont pas n’importe quels clubs qui ont été liés.

Les géants italiens de l’AC Milan et les mastodontes espagnols de Barcelone ont tous deux été mentionnés en lien avec le joueur. Et, ne voulant pas le laisser partir pour rien l’été prochain, United pourrait bien sanctionner une sortie de mi-saison.

Si cela se produisait, toute partie intéressée pourrait obtenir une bonne affaire car le club d’achat aura le dessus dans les négociations. Lingard n’a montré aucun signe qu’il signera un nouvel accord avec United et janvier pourrait annoncer le début d’un nouveau chapitre de sa carrière.

LIRE LA SUITE: Southampton rejoint West Ham dans la course pour signer un objectif d’attaquant de 35 buts