West Ham place le duo de championnat sur la liste restreinte pour combler l’écart d’Ogbonna

West Ham United considérerait Dael Fry de Middlesbrough et Rob Dickie de QPR comme des signatures potentielles en janvier.

Football League World rapporte que l’équipe de Premier League garde un œil sur la paire, après le défenseur central Angelo Ogbonna s’est blessé au LCA lors de leur victoire 3-2 sur Liverpool dimanche.

Fry est un produit de l’académie de Middlesbrough et fait partie du club depuis l’âge de sept ans. Il a depuis fait plus de 100 apparitions pour la première équipe de Boro, marquant un but lors d’une défaite 3-1 à Bristol City la saison dernière.

Football League World rapporte que West Ham a « vérifié » le joueur de 24 ans.

Pendant ce temps, Dickie est un produit de l’Académie de lecture. Il a également passé un séjour à Oxford United en League One avant de signer pour QPR avant la saison 2020-2021.

Au total, le joueur de 25 ans a disputé 52 matches avec Hoops, marquant cinq buts.

Un vide possible pour West Ham ?

La blessure d’Ogbonna a laissé à West Ham trois défenseurs centraux seniors en forme dans leur équipe. Kurt Zouma, Craig Dawson et Issa Diop sont les seuls disponibles dans l’état actuel des choses.

Tous les trois ont signé pour le club à des moments différents. Diop a signé sous la direction de l’ancien manager Manuel Pellegrini avant la saison 2018-2019, Dawson signant initialement un prêt en 2020 et Zouma étant la dernière acquisition plus tôt cette année.

Bien qu’ils soient à couvert maintenant, une autre blessure dans cette position pourrait leur forcer la main.

West Ham et le manager David Moyes ont la réputation de transformer des joueurs de championnat en joueurs de Premier League. Ils l’ont déjà fait avec Jarrod Bowen de Hull et Said Benrahma de Brentford.

