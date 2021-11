West Ham pourrait battre Liverpool au transfert d’Adam Hlozek alors qu’ils cherchent à poursuivre la révolution tchèque

West Ham chercherait à obtenir la signature du prodige du Sparta Prague Adam Hlozek.

Les Hammers ont déjà des compatriotes Tomas Soucek, Vladimir Coufal et Alex Kral au club mais pourraient ajouter un autre as tchèque dans la fenêtre de transfert de janvier.

Hlozek pourrait rejoindre ses coéquipiers internationaux à West Ham

Les Hammers sont à la recherche du football européen pour une deuxième saison consécutive, après avoir terminé sixième du classement de la Premier League la saison dernière.

Ils sont en pleine forme au niveau national et sur le continent en Ligue Europa, mais doivent régler la concurrence pour l’attaquant vedette Michail Antonio.

L’international jamaïcain est actuellement le seul avant-centre reconnu du club et, ayant déjà eu des problèmes de blessures, la signature d’une couverture est vitale.

Selon Football Insider, West Ham mène la course pour attirer Hlozek en Premier League.

Hlozek fait déjà partie de l’équipe nationale tchèque

Hlozek est mortel au niveau national mais n’a aucun but en sept matches européens ce trimestre

La star adolescente a déjà été liée à Liverpool et ils continuent de le surveiller.

Hlozek a marqué son premier but international en octobre et a maintenant figuré 12 fois parmi les jeunes espoirs les plus excitants de son pays.

L’attaquant du Sparta Prague a marqué 32 fois et fourni 29 passes décisives en 106 matchs pour le club en trois saisons et demie en équipe première.

