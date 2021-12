West Ham pourrait donner une chance à Newcastle de l’accord James Tarkowski en janvier après l’émergence d’un plan de sauvegarde

West Ham et Newcastle conservent l’espoir de signer l’arrière central de Burnley James Tarkowski en janvier, mais son prix élevé pourrait voir les Hammers accélérer un plan de sauvegarde, selon plusieurs rapports.

Les Hammers et les Magpies sont à la recherche d’ajouts défensifs le mois prochain. Les blessures d’Angelo Ogbonna et de Kurt Zouma ont laissé les Hammers de David Moyes à court de défense centrale.

Newcastle, quant à lui, détient la distinction douteuse d’avoir concédé le plus de buts en Premier League cette saison.

Si West Ham doit réaliser ses rêves européens et Newcastle doit éviter la relégation, choisir le bon défenseur à signer en janvier sera essentiel.

En tant que tel, les deux parties ont manifesté leur intérêt pour le toujours fiable James Tarkowski de Burnley.

C’est selon le Sun, qui déclare que le défenseur des Clarets est en demande avant la fenêtre d’hiver.

À 29 ans, Tarkowski serait une signature pour l’ici et maintenant – précisément ce dont les deux prétendants ont besoin.

La difficulté de Tarkowski incite une cible alternative à West Ham

Son contrat expire l’été prochain, ce qui signifie que janvier est la dernière chance de Burnley avant de le perdre gratuitement dans six mois. Ils auraient conservé 40 millions de livres sterling lorsque West Ham est venu appeler en 2020. Compte tenu de son statut de contrat, ce chiffre a peut-être maintenant baissé.

Bien sûr, Tarkowski pourrait rédiger de nouveaux termes à Turf Moor, mais rien n’indique que cela se produira pour le moment. De plus, le président de Burnley, Alan Pace, a récemment reconnu qu’il serait difficile de retenir les services de Tarkowski lorsqu’il s’adressait au Daily Express.

Cependant, le besoin de Burnley est également important, l’équipe de Sean Dyche étant actuellement dans les trois derniers. Perdre un artiste aussi fiable pourrait être un coup fatal à leurs chances de survie.

L’argent pouvait parler et aucun club n’a plus de pouvoir d’achat que Newcastle à l’heure actuelle. En tant que tel, un deuxième rapport du Telegraph met en évidence le plan alternatif de West Ham.

Le journal a déclaré que Moyes avait « identifié Lloyd Kelly » comme son nouveau sauveur le mois prochain.

Le demi-centre de Bournemouth, 23 ans, a joué un rôle central dans la campagne de promotion du club cette saison. Malgré une série misérable de forme récente, les Cherries ont gagné à QPR lundi pour revenir en tête du classement.

Comme on pouvait s’y attendre, le Telegraph déclare que les grands pilotes du championnat hésitent à se séparer de Kelly. Mais comme Burnley le découvrira peut-être avec Tarkowski et Newcastle, l’argent pourrait parler pour Bournemouth et West Ham.

Newcastle effectue un revirement sur l’accord de Tottenham

Pendant ce temps, la bataille de transfert pour Dele Alli de Tottenham a pris une tournure surprenante après qu’une mise à jour concernant l’intérêt de Newcastle pour le milieu de terrain a été révélée.

Newcastle est l’une des nombreuses équipes de Premier League ayant manifesté un intérêt pour Alli. En effet, de nombreuses équipes ont manifesté leur intérêt lorsqu’il a été révélé qu’Alli serait probablement déplacé par les Spurs.

Cependant, un rapport de Football Insider indique que l’équipe d’Eddie Howe ne veut plus poursuivre le milieu de terrain.

Ils déclarent que Howe veut renforcer d’autres domaines du côté des Magpies. A ce titre, la tenue du milieu de terrain et la défense auront la priorité sur la signature d’Alli.

Un coup d’œil au tableau de la Premier League met en lumière la pensée de Howe. Newcastle a marqué le plus grand nombre de buts de toutes les équipes de haut niveau cette année (41), avec seulement quatre autres équipes en concédant plus de 30 jusqu’à présent.

