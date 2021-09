West Ham prêt à fondre alors que le défenseur de la Juventus prépare une sortie en janvier

West Ham aurait intensifié son intérêt pour la signature du défenseur de la Juventus Luca Pellegrini, qui pourrait quitter les géants de la Serie A en janvier.

Les Hammers étaient intéressés à signer le joueur en prêt au cours de l’été, selon Goal, et sont maintenant prêts à déménager pour le 22 ans encore une fois, Cependant, Calciomercato rapporte qu’ils auront une forte concurrence de la Sampdoria pour sa signature.

L’international italien a rejoint la Juve en provenance de Rome pour 22 millions d’euros en 2019. Cependant, il n’a fait qu’une seule apparition en Serie A pour le club depuis son changement.

Pellegrini a passé les deux dernières saisons en prêt à Cagliari et à Gênes et fait maintenant face à une autre sortie au cours de la nouvelle année.

Il a eu l’opportunité de quitter les géants italiens au cours de l’été mais est resté dans l’espoir de jouer en équipe première.

Cependant, après seulement 58 minutes d’action jusqu’à présent cette législature, les deux Marteaux et Sampdoria sont prêts à fondre.

David Moyes a actuellement Aaron Cresswell comme arrière gauche de premier choix, avec Arthur Masuaku comme adjoint.

Cependant, Cresswell aura 32 ans en décembre et ne sera probablement pas une option à long terme au-delà de 2023, date d’expiration de son contrat.

Pellegrini est considéré comme un joueur qui n’a pas encore atteint son potentiel après avoir bégayé à Turin. Mais ses précédents prêts ont montré pourquoi la Juve était prête à payer 22 millions d’euros pour lui en premier lieu.

Koeman au bord du gouffre à Barcelone, qui le remplacera ?



Zouma lève le voile sur le déménagement des Hammers

Pendant ce temps, Kurt Zouma a levé le voile sur ses raisons de quitter Chelsea pour rejoindre West Ham cet été – et a révélé le rôle joué par David Moyes pour le convaincre de rejoindre les Hammers.

Le défenseur déménagé aux Hammers dans un transfert signalé de 25 millions de livres sterling avec des jours restants dans la fenêtre de transfert d’été. Le joueur de 26 ans semblait s’être égaré à Chelsea après l’arrivée de Thomas Tuchel plus tôt cette année et avait besoin d’un changement pour démarrer sa carrière.

Après un début de saison lent initial, la décision semble maintenant avoir été justifiée avec Zouma trouvant ses pieds. En effet, après avoir fait ses débuts lors de l’impressionnante victoire contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa, Zouma a depuis affronté Manchester United et Leeds en Premier League.

Au moment de sa signature, Moyes a déclaré Zouma son « cible estivale de premier choix ». Et après avoir vu ce qu’il a apporté aux Hammers, le sentiment semble réciproque.

Expliquant sa décision de quitter Chelsea et de rejoindre les Hammers, Zouma pense s’être installé extrêmement rapidement.

“L’intégration? Je m’entends bien avec tout le monde”, a-t-il déclaré à Canal Plus. « Honnêtement, je suis quelqu’un qui parle à tout le monde.

Décision simple pour Zouma

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait quitté les champions d’Europe pour rejoindre les Hammers, Zouma a eu une réponse directe en cinq mots.

“J’avais besoin de jouer plus”, a-t-il déclaré.

«Évidemment, j’étais dans une équipe qui se débrouillait très bien. Venir ici m’a permis d’être plus compétitif pour jouer. C’est un club qui veut progresser et grandir. Et je veux faire partie de ce projet.

“Ils ont fait un travail exceptionnel l’année dernière pour se qualifier pour la Ligue Europa. Et là, on aura un groupe difficile, on peut faire quelque chose cette année.

« Le fait d’avoir parlé avec le manager, qui m’a beaucoup aidé et convaincu, qui m’a montré qu’il me voulait. Il pense que j’apporterai plus à l’équipe, d’après mon expérience. Je suis en Angleterre depuis longtemps, et je suis dans l’équipe de France donc c’est vrai que je peux apporter toute ma qualité défensive et offensive.

LIRE LA SUITE: Declan Rice fait une déclaration «honnête» à West Ham pour quitter Man Utd et Chelsea en poussière