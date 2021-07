West Ham prétend avoir remporté la Coupe du monde 1966

in

L’Angleterre a finalement atteint la finale d’un tournoi majeur après 55 ans.

Les Three Lions affrontent l’Italie dimanche, dans un match très attendu à Wembley, et la gloire de l’Euro 2020 est à deux pas.

La “Golden Generation” anglaise en 2006 avait tout le talent mais aucun produit final.

L’Angleterre a l’une de ses équipes les plus fortes à ce jour, avec plusieurs joueurs de qualité à chaque poste.

Certains ont affirmé qu’ils avaient plus de profondeur que leur «Golden Generation», qui comprenait Frank Lampard, Wayne Rooney et Steven Gerrard, mais n’a pas répondu aux attentes des tournois.

La nation n’a pas connu de succès international depuis la célèbre victoire de la Coupe du monde 1966, lorsqu’elle a battu l’Allemagne de l’Ouest en finale.

Seuls les joueurs de West Ham ont marqué pour l’équipe, Sir Geoff Hurst et Martin Peters ont fourni les buts qui conduiraient l’Angleterre à son dernier trophée majeur à ce jour, tandis que son compatriote Hammer Bobby Moore a soulevé le trophée.

L’équipe anglaise gagnante de la Coupe du monde 1996 comprenait plusieurs joueurs de West Ham.

Les fans de Hammers n’ont laissé personne oublier cet exploit impressionnant, et affirment que West Ham a remporté la Coupe du monde.

L’Angleterre a brillamment joué ce tournoi, n’encaissant aucun but jusqu’en demi-finale et se hissant facilement en finale après être revenue de l’arrière contre les Danois.

Les performances de classe mondiale de Raheem Sterling, Luke Shaw, Jack Grealish et bien d’autres font croire à tout le monde qu’il rentre à la maison.

Quels clubs ont le plus de joueurs dans l’équipe d’Angleterre, et qui aurait le droit de se vanter s’ils battaient l’Italie ?

Manchester City – Quatre

.

Sterling a marqué trois buts à l’Euro 2020 jusqu’à présent

Cela ne vous surprendra peut-être pas que Manchester City compte actuellement le plus d’international anglais dans l’équipe de l’Euro.

Ces joueurs sont Raheem Sterling, Phil Foden, John Stones et Kyle Walker.

Les champions de Premier League ont acquis certains des meilleurs talents anglais au cours des dernières années.

Les conseils de Pep Guardiola ont clairement porté leurs fruits, car ces quatre joueurs ont bien performé lors du tournoi.

Raheem Sterling a été le meilleur joueur des Three Lions, avec trois buts et une passe décisive en six matchs jusqu’à présent, tout l’a traversé.

L’émergence de Phil Foden en tant que meilleur talent sous Pep cette saison a été une révélation pour les Citizens, avec le départ de David Silva, le joueur de 20 ans semble être le remplaçant parfait.

Avec des installations de pointe et un budget illimité, vous pouvez vous attendre à ce que City continue à développer de bons talents anglais pendant des années.

Manchester United – Trois

Harry Maguire a encore une fois fait ses preuves dans un maillot anglais

Manchester United est deuxième dans la liste, car ils ont actuellement trois Anglais dans l’équipe de l’Euro.

Luke Shaw, Harry Maguire et Marcus Rashford ont tous figuré pour l’équipe dans la compétition.

Shaw et Maguire ont été phénoménaux jusqu’à présent et ont été la clé de leur succès à l’arrière.

Avant le tournoi, Shaw avait été largement critiqué pour son manque de forme physique et certains doutaient même qu’il figurerait.

Cependant, il a prouvé que tout le monde avait tort et a été la clé du succès de la nation, en s’impliquant dans l’attaque et en fournissant des coups de pied arrêtés de qualité.

Avec le transfert de Jadon Sancho aux Red Devils, ils ont presque confirmé qu’ils ont ajouté un autre international anglais de qualité à l’équipe.

Chelsea – Trois

. ou concédants de licence

Mason Mount a été l’un des milieux de terrain privilégiés de Southgate dans un onze de départ en constante évolution.

Les vainqueurs de la Ligue des champions, Chelsea, sont bien connus pour développer de jeunes talents au fil des ans.

Les Blues ont Ben Chilwell, Mason Mount et Reece James dans l’équipe.

Une peur du COVID après le match de groupe de l’Angleterre contre l’Écosse a obligé Chilwell et Mount à s’isoler et à manquer des matchs clés.

Les deux joueurs sont désormais disponibles pour la sélection et pourraient faire un retour dans le onze de départ pour la finale.

Mount était l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe lors des phases de groupes de l’Euro, Southgate étant un grand fan du milieu de terrain qui travaille dur.

L’émergence de Shaw a limité le temps de jeu de Chillwell, cependant, il est un autre défenseur de grande qualité sur lequel le gaffer peut compter si nécessaire.

Reece James n’a figuré qu’une seule fois au cours de cette campagne internationale, Kieran Trippier et Kyle Walker étant tous deux préférés à lui.

La sélection initiale de quatre arrières droits, avant que Trent Alexander-Arnold ne soit exclu en raison d’une blessure, signifiait que les minutes dans cette position étaient forcément limitées.

Everton – Deux

Pickford a été de qualité dans les buts de son pays.

Everton a une rivalité historique avec Liverpool, un domaine dans lequel ils peuvent revendiquer la victoire est qu’ils ont plus d’Anglais représentant la nation cet été.

Jordan Pickford et Dominic Calvert-Lewin ont tous deux reçu un appel pour l’Angleterre et se sont plutôt bien comportés.

La place de Pickford dans les buts à l’Euro était remise en question, mais il a rapidement dissipé les doutes.

Quelques arrêts de haut niveau et une présence imposante n’ont conduit qu’un seul but à être concédé tout le tournoi, personne ne pouvait lui enlever cette place de départ dans sa forme actuelle.

Avec le capitaine Harry Kane, les opportunités immédiates pour Calvert-Lewin seront difficiles à trouver, car il a finalement découvert une forme brillante après un doublé contre l’Ukraine.

L’attaquant des Toffees a connu une saison exceptionnelle dans le Prem et vous pouvez vous attendre à le voir dans la configuration internationale pendant des années.

Villa Aston – Deux

.

Grealish est un favori des fans.

Pour une équipe qui n’a fait son retour dans l’élite du football anglais qu’en 2019, Aston Villa compte deux joueurs impressionnants dans l’équipe des Trois Lions.

Tyrone Mings et Jack Grealish sont les deux hommes sélectionnés pour l’Euro.

Mings a parfaitement remplacé Harry Maguire alors qu’il se remettait d’une blessure à la cheville qui l’avait empêché d’entrer indéfiniment.

Bien qu’il n’ait pas figuré depuis le retour de Maguire, Gareth Southgate n’oubliera pas ses performances exceptionnelles et sait qu’il a un solide défenseur sur le banc si nécessaire.

De nombreux fans ont appelé Jack Grealish à commencer la finale, avec les options d’attaque de qualité à la disposition de Southgate, il a des décisions difficiles à prendre.

Grealish a semblé être l’un des meilleurs joueurs sur le terrain lorsqu’on lui en a donné l’occasion, il a été impliqué dans les deux buts contre l’Allemagne et a préparé Sterling lorsque l’Angleterre a affronté la République tchèque.

Sa qualité est impossible à nier, cependant, des pitreries loin du terrain pourraient être un facteur de son manque de temps de jeu.

Borussia Dortmund – Deux

.

Jude Bellingham a tout le potentiel du monde.

Le Borussia Dortmund est une équipe connue pour trouver de jeunes talents et est devenue une destination de choix pour les prodiges anglais pour obtenir du temps de jeu.

Les Noirs et les Jaunes ont à la fois Jude Bellingham et Jadon Sancho dans l’équipe.

Bellingham n’a eu que 18 ans et s’est dirigé vers le tournoi comme l’un des plus jeunes à avoir été appelé.

Sa maturité et sa capacité à jouer n’importe où au milieu de terrain font de lui l’un des talents les plus excitants au monde.

Sancho s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs ailiers du monde, avec 38 buts et 51 passes décisives en 104 apparitions en Bundesliga à seulement 21 ans.

Un transfert d’argent à Manchester United aurait été convenu cet été, et tous les regards seront tournés vers la question de savoir si le diplômé de l’académie de Manchester City peut ou non le faire dans le Prem.

Spécial paris – Faites gagner l’Angleterre à l’Euro 2020 au 30/1