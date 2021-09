West Ham progresse alors que Tottenham subit un choc dans la chasse à la cible Nuno

in

West Ham a déjà eu des discussions sur le transfert du milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie, qui est également une cible de Tottenham, selon un rapport.

Le joueur de 23 ans est entré dans le radar d’un certain nombre de clubs à travers l’Europe après son ascension passionnante. Après avoir progressé dans les rangs des jeunes de Schalke, il a déménagé en Italie en 2020.

Il a bénéficié d’une solide période de prêt initial, avant que la Juventus ne rende le déménagement de McKennie permanent cet été.

L’international américain a disputé 34 matches de Serie A la saison dernière, dont 18 titularisations. En tant que tel, Tottenham a eu certains des liens les plus forts avec l’amener à la Premier League.

Alors qu’Everton et Aston Villa ont également manifesté leur intérêt, West Ham est également en lice.

En effet, Football Insider affirme maintenant que les Hammers ont déjà eu des discussions sur le transfert de McKennie.

Les chefs des Hammers se sont entretenus avec leurs homologues de Turin, qui seraient disposés à vendre le joueur.

C’est bien qu’il n’ait rejoint qu’en septembre dernier et que son contrat n’expire qu’en 2025. La Juve est au milieu d’une situation financière difficile à la suite des effets de la pandémie de coronavirus sur le football.

Football Insider ajoute que West Ham a fait du milieu de terrain McKennie une cible de transfert “de premier plan”.

Le club londonien est conscient qu’il pourrait bientôt perdre l’international anglais Declan Rice. Le joueur de 22 ans a peut-être encore trois ans sur son contrat, mais il aurait rejeté de nouvelles offres.

En conséquence, West Ham a déjà jeté les bases d’un ” gros contrat “, ajoute le rapport.

Après ses six buts et trois passes décisives la saison dernière, McKennie a disputé quatre des six matches de championnat cette saison.

West Ham envisage le transfert d’un attaquant

En plus d’un nouveau milieu de terrain, un attaquant est une priorité de transfert pour le patron de West Ham, David Moyes.

Michail Antonio a peut-être prouvé à nouveau contre Leeds samedi qu’il est une option de premier choix solide, mais qu’il manque de véritables renforts.

Les Hammers ont vendu Sebastian Haller en janvier et plusieurs attaquants sont par la suite entrés dans leur radar.

Mohamed Bayo de Clermont est l’une de ces cibles, mais son transfert devra peut-être attendre l’été 2022.

Nuno Espirito Santo en position périlleuse après le derby de Tottenham battu par Arsenal