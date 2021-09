West Ham prolonge un départ parfait alors que Rice montre de la classe à Vienne

in

La frappe de Declan Rice en première mi-temps et un but tardif de Said Benrahma ont donné à West Ham une confortable victoire 2-0 sur le Rapid Vienna, ce qui en fait deux contre deux en Ligue Europa.

L’Anglais a décroché sa deuxième place dans la compétition cette saison après un bon travail de Michail Antonio. Il semblait que ce serait le seul but du match jusqu’à ce que l’effort de Benrahma dans le temps additionnel ne calme les nerfs.

Les Hammers cherchaient à tirer parti de leur première victoire 2-0 contre le Dinamo Zagreb. Et David Moyes a effectué six changements par rapport à l’équipe qui a gagné à Zagreb.

Ben Johnson a été préféré à l’arrière droit avec Alphonse Areola dans le but. Le capitaine Mark Noble a profité de son premier départ dans la compétition tandis qu’Antonio et Rice ont conservé leurs places sur le côté.

Les Verts-Blancs se sont inclinés 1-0 face aux Belges de Genk lors de leur première sortie européenne cette saison. Ils ont connu des difficultés au niveau national en 2021-2022 et auraient pu être en retard dès la troisième minute.

Le centre d’Antonio depuis la droite demandait à être touché mais il a échappé à tout le monde. Les hôtes ont maintenu la pression pendant les 20 premières minutes, avec Benrahma particulièrement vif.

Et l’Algérien a estimé que son équipe aurait dû recevoir un penalty à la 18e minute après être allé au sol. Cependant, l’arbitre l’a vu différemment et les rediffusions ont montré qu’il y avait eu un contact minimal avec Kelvin Arase.

Mais il n’y a pas eu de débat sur le premier but puisque Rice a donné l’avantage aux Londoniens à la 27e minute. Le contrôle intelligent d’Antonio et sa passe à travers la surface ont permis à l’Anglais de marquer deux buts en autant de matchs européens.

Il adore un but européen ! ?? Yarmolenko le joue à Antonio, qui le carre pour que Rice marque le premier match! #UEL | #WHUSCR 1-0 (29) pic.twitter.com/5YbaZ6KJXC – West Ham United (@WestHam) 30 septembre 2021

Un autre cri de pénalité a également été écarté à la 34e minute alors qu’Issa Diop semblait être gêné en attendant le centre de Noble. La première mi-temps s’est terminée mais pas avant qu’Ercan Kara n’appelle Craig Dawson en action pour faire un bloc opportun.

West Ham le plus rapide hors des blocs

L’équipe locale a bien commencé la seconde mi-temps, mais le faible effort de Nikola Vlasic à distance a été facilement géré par Paul Gartler. Rice a continué à orchestrer le milieu de terrain mais les occasions étaient rares.

Les Hammers contrôlaient la possession mais n’arrivaient pas à trouver un passage car la pluie tombait fortement sur le stade de Londres.

Le nom de Leo Greiml est ensuite entré dans le cahier de l’arbitre pour une faute sur Antonio. Mais Dawson a dirigé le coup franc d’Aaron Cresswell. Le jeu a pris vie à l’heure.

Après que la tête de Vlasic ait dérivé bien au loin, Noble a tenté sa chance pour la distance mais a vu son effort bloqué. Les deux équipes ont effectué des changements à la 62e minute, Moyes faisant entrer Tomas Soucek, Jarrod Bowen et Manuel Lanzini pour Noble, Antonio et Vlasic.

Et Bowen fut bientôt au cœur de l’action, provoquant la panique dans l’arrière-garde du Rapid. Cependant, il semblait que les vainqueurs auraient une chance de 12 mètres alors que Johnson semblait faire trébucher Marco Grull à la 70e minute.

Mais l’officiel a annulé sa décision de sanction initiale après avoir consulté le moniteur au bord du terrain. Andriy Yarmolenko a laissé sa place à Pablo Fornals à 14 minutes de la fin.

Et West Ham aurait dû mettre le jeu au lit à 81 minutes. Bowen a contourné le gardien mais son tir d’un angle serré s’est envolé loin de la cible avec le but à sa merci.

Le responsable a inculpé cinq minutes supplémentaires et quatre d’entre elles s’étaient écoulées lorsque Benrahma a mis le résultat hors de doute. Bowen a trouvé l’Africain sur le côté gauche de la surface et son tir de curling s’est envolé dans le coin du filet.

West Ham était un vainqueur mérité et compte trois points d’avance en tête du groupe H.