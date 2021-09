West Ham quitte le Dinamo Zagreb sans marquer de points (0-2)

17/09/2021 à 09h00 CEST

Les Jambon occidental gagné dans le fief de Dynamo Zagreb 0-2 dans le match qui a commencé son parcours en phase de groupes de la Ligue Europa, disputé ce jeudi au Stade Maksimir. Après le duel, l’équipe des ‘Hammers’ est première avec trois points et le Dynamo Zagreb quatrième sans points à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour l’ensemble des ‘Hammers’, qui ont inauguré le lumineux grâce au succès de face au but de Michel Antoine à la 21e minute, concluant la première période avec le résultat de 0-1.

La deuxième mi-temps a commencé de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a augmenté son avantage avec un but de Déclan riz quelques minutes après la reprise du match, plus précisément à la minute 50, terminant le match avec un score final de 0-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Deni Juric, Sadegh Moharrami, Marko tolique, Luka menalo et Amer Gojak remplacement Kevin Théophile-Catherine, Stefan Ristovski, Josip Misic, Mislav et Luka Ivanusec, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Mohamed Saïd Benrahma, Jarrod Bowen, Marc Noble, Andreï Yarmolenko et Arthur Masuaku, qui est entré par Manuel Lanzini, Nikola Vlasic, Déclan riz, Michel Antoine et Pablo Fornals.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs d’un carton jaune, un pour les locaux et un pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Josip Misic et par les visiteurs de Manuel Lanzini.

Le deuxième jour le Dynamo Zagreb jouera contre lui Genk loin de chez eux, tandis que le Jambon occidental affrontera le Vienne rapide dans son fief.

Fiche techniqueDinamo Zagreb :Dominik Livakovic, Kevin Theophile-Catherine (Deni Juric, min.46), Rasmus Lauritsen, Josip Sutalo, Stefan Ristovski (Sadegh Moharrami, min.63), Josip Misic (Marko Tolic, min.75), Arijan Ademi, Bartol Franjic, Mislav Orsic (Luka Menalo, min.84), Bruno Petkovic et Luka Ivanusec (Amer Gojak, min.84)West Ham :Lukasz Fabianski, Ryan Fredericks, Issa Diop, Kurt Zouma, Aaron Cresswell, Nikola Vlasic (Jarrod Bowen, min.69), Manuel Lanzini (Mohamed Said Benrahma, min.52), Tomas Soucek, Declan Rice (Mark Noble, min.82) ), Pablo Fornals (Arthur Masuaku, min.83) et Michail Antonio (Andrey Yarmolenko, min.83)Stade:Stade MaksimirButs:Michail Antonio (0-1, min. 21) et Declan Rice (0-2, min. 50)