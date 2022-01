West Ham ravive l’intérêt pour le transfert de Jesse Lingard, banni de Manchester United, avec la star des Red Devils jouant seulement 11 minutes sous Ralf Rangnick

West Ham est prêt à raviver son intérêt pour le milieu de terrain de Manchester United Jesse Lingard, selon talkSPORT.

Les Hammers pensent que l’ancien prêteur Lingard peut être persuadé de quitter Old Trafford en janvier après avoir joué seulement 11 minutes sous la direction du manager par intérim Ralf Rangnick.

GETTY

Lingard a été un succès lors de son dernier prêt à West Ham la saison dernière

Lingard a prospéré à West Ham avec un prêt de six mois la saison dernière, marquant neuf buts en 16 matches alors que les Hammers ont scellé leur qualification pour la Ligue Europa.

Le club de l’est de Londres voulait le signer définitivement cet été, mais le club hésitait à payer les 40 millions de livres sterling que United exigeait.

Il est entendu que Lingard a également déclaré au club qu’il était prêt à se battre pour sa place dans la première équipe, plutôt que de demander à son club d’enfance de le laisser partir.

Ole Gunnar Solskjaer a à l’époque confirmé que l’international anglais était dans ses plans pour la campagne 2021/22 avant d’être limogé en novembre 2021.

Lingard a été brillant pour West Ham lors de son court passage à l’est de Londres

Cependant, il continue d’être négligé par Rangnick, n’ayant pas du tout figuré en Premier League sous l’Allemand.

En septembre dernier, Trevor Sinclair a admis qu’il ne comprenait pas pourquoi Lingard n’avait pas forcé le transfert à West Ham après avoir prospéré au club londonien la saison dernière.

« S’il ne leur donne pas d’assurances et ne signe pas un nouvel accord, cela signifie qu’il n’est pas ambitieux en tant que joueur », a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Je suis un peu confus qu’il ne veuille pas signer pour West Ham de façon permanente.

« Il était aimé là-bas et était l’homme principal. Il a joué une fois pour Manchester United en 2021, mais a joué 16 fois pour West Ham et est entré à deux chiffres pour les buts et de retour dans l’équipe d’Angleterre.

« Pourquoi ne voudriez-vous pas être dans cet environnement ? »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.