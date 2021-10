West Ham rejoint également la course alors qu’Arsenal relance la poursuite d’une star du milieu de terrain de 30 millions d’euros

Guido Rodriguez est de retour sur le radar des clubs de Premier League alors qu’il continue de faire ses preuves avec le Real Betis, selon des informations en Espagne.

Rodriguez était lié à Arsenal cet été alors qu’ils cherchaient des renforts au milieu de terrain. Il y avait aussi des rumeurs d’intérêt de Liverpool. Finalement, le joueur de 27 ans est resté avec le Betis.

Il a joué pour l’équipe basée à Séville depuis qu’ils l’ont amené en Europe en janvier 2020. La transition a été simple pour l’as argentin et il est lié à la prochaine étape depuis longtemps.

La saison dernière, lors de sa première année complète pour le club, Rodriguez a représenté le Betis lors de 35 matchs de Liga. Cette fois-ci, il a jusqu’à présent disputé 10 matches de championnat sur 12 possibles.

Une fois de plus, sa forme l’amène à être lié à un transfert en Premier League. Selon Fichajes, il lui reste deux prétendants en Angleterre.

Arsenal est toujours l’un d’entre eux, avec l’appréciation de Mikel Arteta pour le joueur qui ne faiblit pas.

Le milieu de terrain est une zone qu’ils peuvent avoir besoin de reconstituer en raison de Mohamed Elneny et Ainsley Maitland-Niles veulent tous deux partir en janvier. De plus, il leur manquera Thomas Partey pendant un certain temps en raison de la Coupe d’Afrique des nations.

Rodriguez possède des qualités qui se transféreraient bien en Premier League, selon certains. Dans cet esprit, Arsenal est toujours prêt à lui offrir une telle opportunité.

Mais c’est aussi le cas de leurs rivaux londoniens West Ham. Le rapport compare leur situation à celle du Betis actuellement, en tant que club en lutte pour les places européennes.

Ce serait donc une décision intéressante pour Rodriguez s’il veut tenter sa chance en Premier League.

Par coïncidence, son entraîneur actuel au Betis est l’ancien patron des Hammers Manuel Pellegrini. Il pourrait être sur le point de rendre service à ses anciens employeurs s’il sanctionne un tel transfert pour Rodriguez.

Mais les Betis ne subissent aucune pression immédiate pour vendre un joueur sous contrat jusqu’en 2024. Par conséquent, cela pourrait coûter plus de 30 millions d’euros pour le retirer. Ces frais équivaudraient à 10 fois ce que son club actuel a payé à l’origine pour lui.

Rodriguez pour compléter ou remplacer Rice ?

En tant que milieu de terrain défensif ciblé par West Ham, les questions se tourneront immédiatement vers ce que le transfert potentiel de Rodriguez peut signifier pour Declan Rice.

L’international anglais est actuellement l’homme vedette de West Ham au milieu du parc. Mais il a été lié à des clubs de l’envergure de la Ligue des champions, ce qui peut rendre difficile pour eux de le garder.

David Moyes a insisté sur le fait que le prix de Rice serait très élevé, donc ils ne semblent pas trop inquiets pour le moment.

Pourtant, il n’est pas clair s’ils considèrent Rodriguez comme quelqu’un qui peut le remplacer s’il part, ou qui peut jouer à ses côtés.

Dans leur milieu de terrain se trouvent également Tomas Soucek, le prêteur du Spartak Moscou Alex Kral et le capitaine du club Mark Noble, qui partira à la fin de la saison.

Quoi que l’avenir nous réserve, cela semble être un domaine qui pourrait faire avec une certaine profondeur supplémentaire.

Mais la poursuite de Rodriguez par Arsenal dure depuis plus longtemps, semble-t-il. Ils peuvent donc avoir du rattrapage à faire.

