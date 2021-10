West Ham remporte la victoire contre Aston Villa pour s’éloigner de Manchester United dans les places de la Ligue des champions alors que le record exceptionnel à l’extérieur se poursuit

West Ham United a fait exploser Aston Villa à dix hommes à Villa Park grâce à un score de 4-1 alors qu’ils poursuivaient leur remarquable course loin de chez eux.

Ollie Watkins avait annulé l’entraînement du pied gauche rauque de Ben Johnson, mais Villa n’a pas réussi à fermer Declan Rice peu de temps après et son effort à longue distance a éclaté hors du poteau, avant que Pablo Fornals et Jarrod Bowen ne terminent une riposte fougueuse des hôtes.

.

West Ham a égalé son record de club de cinq victoires consécutives à l’extérieur

Pour une équipe manquant de confiance, ce fut peut-être le pire départ possible pour Villa alors que Johnson se déchaînait de l’arrière droit et envoyait un tir du pied gauche dans le coin le plus éloigné du bord de la surface.

C’était le début parfait pour Moyes lors de son 999e match en tant que manager, bien que toute idée d’un après-midi facile ait été rapidement dissipée.

Le bon travail de John McGinn à droite a libéré Emi Buendia et son retrait de la signature a été ramené avec confiance à la maison par Watkins pour égaliser le jeu.

Pourtant, les Villans n’ont pas pu tenir jusqu’à la mi-temps alors que l’international anglais Rice récupérait le ballon à environ 25 mètres du but et envoyait une frappe contrôlée devant Emiliano Martinez.

Un mauvais après-midi menaçait bientôt de devenir terrible pour Villa car ils étaient réduits à dix hommes, bien que les rediffusions aient montré qu’il aurait pu être neuf.

Watkins a égalisé les scores en première mi-temps

.

Pourtant l’irrépressible Rice remet les visiteurs devant

.

Le skipper des Hammers célébré avec son collègue buteur Ben Johnson

Ezri Konsa a reçu un carton rouge direct après qu’un examen VAR ait déterminé qu’il avait délibérément fait tomber Jarrod Bowen, même si les rediffusions suggéraient que son partenaire défensif Kourtney Hause aurait dû le rejoindre.

Hause a attrapé Pablo Fornals avec un bras droit égaré au visage, mais l’arbitre Chris Kavanagh a estimé que l’infraction ne méritait qu’un carton jaune.

Moyes faisait les cent pas sur sa ligne de touche et a presque regardé son équipe concéder un égaliseur alors que Lukasz Fabianski a été contraint de toucher une tête sur la barre transversale

Rice, qui a déjà marqué cinq buts en carrière cette saison, a presque trouvé son sixième lorsqu’il a décoché un coup franc brûlant vers le coin inférieur et a regardé avec désespoir Martinez repousser le ballon.

Konsa a eu la chance de ne pas voir rouge pour ce challenge sur Fornals

.

Bowen a marqué quatre avec seulement dix minutes à jouer pour sceller une victoire remarquable

Le match s’est terminé avec dix minutes de temps réglementaire restant pour les Hammers, Jarrod Bown sprintant sans faute après que le remplaçant Tyrone Mings se soit précipité pour un coup franc.

Bien que Bowen ait vu son tir sauvé par Martinez, Fornals était sur place pour ramener le ballon à la maison et le score a rapidement été rendu catégorique.

Michail Antonio s’est échappé de la défense et a trouvé le remplaçant Manuel Lanzini dans l’espace, qui a remis le ballon de manière désintéressée à Bowen et il a ajouté une brillance supplémentaire au score.

Une journée difficile pour Villa, mais les heureux Hammers ont maintenant égalé leur record de club de huit victoires consécutives à l’extérieur dans toutes les compétitions et se dirigent vers novembre assis confortablement dans les places de la Ligue des champions alors que les fans à l’extérieur scandaient « Êtes-vous Tottenham déguisé ? aux hôtes assiégés.