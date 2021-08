West Ham remporte la victoire contre Leicester City avec une victoire (4-1)

23/08/2021 à 23:01 CEST

Le Jambon occidental a montré sa meilleure version après avoir battu 4-1 à Leicester pendant le match joué dans le stade de Londres ce lundi. Le Jambon occidental Il est arrivé au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 2-4 contre le Newcastle United. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le La ville de Leicester Il venait de battre 1-0 dans son stade à Les vagabonds de Wolverhampton lors du dernier match joué. Avec ce résultat, l’équipe locale est restée leader de la Premier League, tandis que le Leicester Il était douzième à la fin du match.

La réunion a commencé de manière positive pour l’équipe ‘Hammers’, qui a débuté au stade de Londres avec un peu de Fornales à la 26e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

En deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui s’est distancée au tableau d’affichage grâce à un but de Benrahma à la 56e minute. Cependant, l’équipe de Lesterian s’est rapprochée du tableau d’affichage en obtenant 2-1 grâce à un but de Tielemans à la minute 70. Mais plus tard, le Jambon occidental distancié établissant le 3-1 grâce au succès devant le but de Antoine à la minute 80. Après un nouveau coup augmenté le score du Jambon occidental, qui a augmenté les distances en mettant le 4-1 au moyen du même Antoine, réalisant ainsi un doublé à 84 minutes, terminant ainsi le match sur un score de 4-1 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Jambon occidental de Moyes David soulagé noble et Yarmolenko pour Benrahma et Antoine, tandis que le technicien du Leicester, Brendan Rodgers, a ordonné l’entrée de Daka, Soumaré et Iheanacho fournir Barnes, Maddison et Vardy.

L’arbitre a donné un carton jaune à Leicester (Ricardo Pereira). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a entraîné l’expulsion de Ayozé. Au contraire, l’équipe à domicile a laissé le match sans cartes.

Avec cette victoire, le Jambon occidental parvient à monter à six points et reste dans la place d’accès à la Ligue des champions, tandis que le Leicester reste à trois points.

Le lendemain de la compétition, le Jambon occidental jouera contre lui Palais de cristal à la maison, tandis que le La ville de Leicester affrontera à l’extérieur de la maison contre Ville de Norwich.

Fiche techniqueWest Ham :Fabianski, Ogbonna, Dawson, Cresswell, Coufal, Soucek, Rice, Benrahma (Noble, min.89), Fornals, Bowen et Antonio (Yarmolenko, min.89)La ville de Leicester:Schmeichel, Söyüncü, Amartey, Thomas, Ricardo Pereira, Ndidi, Tielemans, Maddison (Soumare, min.81), Barnes (Daka, min.65), Ayoze et Vardy (Iheanacho, min.81)Stade:stade de LondresButs:Fornals (1-0, min. 26), Benrahma (2-0, min. 56), Tielemans (2-1, min. 70), Antonio (3-1, min. 80) et Antonio (4-1, au moins 84)