West Ham s’engage pour rejoindre Chelsea et les Spurs en course pour Bremer « puissant »

West Ham cherche à rivaliser avec Chelsea et Tottenham pour la signature d’une star évaluée à 21 millions de livres sterling, selon les rapports.

Les Hammers ont la capacité d’amener un niveau de talent plus élevé grâce à leur sixième place la saison dernière. Cela les a vus se qualifier pour la Ligue Europa, et l’équipe de David Moyes semble plus qu’à l’aise dans la compétition.

Ils ont remporté le Groupe H de manière convaincante, les qualifiant pour les huitièmes de finale. West Ham est également fort en Premier League, récoltant 28 points lors de ses 16 premiers matches.

Pour maintenir cette course, Moyes aura besoin de renforts en janvier. Ils ont besoin d’un nouvel attaquant pour se poser en renfort pour Michel Antonio, qui a eu des problèmes aux ischio-jambiers dans le passé.

Un nouveau défenseur central est également sur leur liste de souhaits suite aux blessures d’Angelo Ogbonna et de Kurt Zouma. Ogbonna a subi une intervention chirurgicale sur son LCA, tandis que Zouma se remet d’un problème de tendon des ischio-jambiers.

Le désespoir de West Ham pour un nouveau défenseur les aurait vus rejoindre Chelsea et Tottenham dans la course pour une star brésilienne.

Gleison Bremer, 24 ans, est un demi-centre très apprécié qui représente Turin en Italie. Il a fait 16 apparitions jusqu’à présent cette campagne, capitaine de son équipe à cinq reprises.

Tottenham veut que Bremer remplace Eric Dier ou Davinson Sanchez à l’arrière. Chelsea, quant à lui, a été impressionné par la « puissance » du joueur et pourrait chercher à faire de lui le remplaçant d’Antonio Rudiger.

Mais CaughtOffside écrit que West Ham est sur le point de faire connaître son intérêt pour Bremer. Le club de l’est de Londres est « sur ses talons », suggérant qu’une candidature en janvier pourrait avoir lieu.

Turin acceptera des offres d’environ 21 millions de livres sterling. Mais avec trois clubs de Premier League intéressés, une guerre d’enchères pourrait commencer une fois la fenêtre de transfert rouverte.

Jorginho de Chelsea est toujours le roi des penaltys mais quels joueurs menacent son règne ?

West Ham émerge comme les prétendants de Brereton Diaz

Pendant ce temps, le journaliste de talkSPORT Alex Crook affirme que les Irons poursuivent Ben Brereton Diaz.

L’attaquant de Blackburn, 22 ans, est en pleine forme. Il affiche un record de 17 buts en 22 matches de championnat cette saison.

Brighton utilise ses bonnes relations avec Blackburn pour se rapprocher d’un accord. Cependant, Crook nomme West Ham comme un prétendant potentiel.

« Nous comprenons qu’il suscite l’intérêt de Leeds et de West Ham en Premier League », a-t-il déclaré.

Brereton Diaz est un international chilien à part entière. Il a marqué trois buts en neuf matches pour la nation sud-américaine jusqu’à présent. Cela comprend deux lors des éliminatoires de la Coupe du monde du Chili en octobre.

LIRE LA SUITE: West Ham réussira un raid intelligent à Liverpool malgré un revers de blessure