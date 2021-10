West Ham sort favori 10/1, Leicester se rapproche à 12/1 pour gagner avec Coral

West Ham est désormais favori pour remporter la Ligue Europa après sa troisième victoire consécutive jeudi soir.

Ils se déplaceront pour jouer à nouveau contre Genk lors de leur prochain match européen et espèrent poursuivre leur impressionnante série.

West Ham est au bord de la qualification avec neuf points sur neuf

West Ham est le nouveau favori 10/1 avec Coral après avoir maintenu leur séquence d’invincibilité en Europe en s’imposant à Genk au stade de Londres.

Il s’agissait de leur troisième victoire consécutive sans encaisser de but également et les Hammers semblent également bien placés dans la ligue, à égalité de points avec Man United en septième position.

Leicester City est le deuxième favori à gagner à 12/1 après sa victoire spectaculaire à Moscou mercredi.

Il s’agissait de la première victoire des Foxes dans le groupe C et sont à égalité de points avec Naples, mais occupent la troisième place à la différence de buts après une défaite 1-0 contre Legia Varsovie le mois dernier.

L’équipe d’East London vole en Europe et semble prête à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition avec seulement trois matchs à jouer.

Declan Rice a marqué deux buts en trois matchs en Ligue Europa, mais divers buteurs ont aidé les Hammers à dominer la compétition jusqu’à présent.

John Hill de Coral a déclaré : « West Ham a fait un excellent début de campagne en Ligue Europa. L’équipe de David Moyes est désormais la favorite des paris pour soulever le trophée à Séville en mai.

Pour gagner les cotes de la Ligue Europa

1/10 – West Ham,

12/1 – Bayer Leverkusen, Leicester, Naples

16/1 – Lyonnais

20/1 – Eintracht Francfort, Latium, Real Sociedad, Real Betis

25/1 – Monaco

