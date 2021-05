West Ham subit un revers en Ligue des champions alors qu’il ne parvient pas à profiter de la déception de Leicester avec une défaite contre Everton

West Ham n’a pas réussi à faire un pas énorme vers le top quatre alors qu’ils ont subi une défaite 1-0 à domicile contre Everton.

La frappe à la 24e minute de Dominic Calvert-Lewin a été tout ce qui a séparé les deux équipes lors d’une rencontre décousue au London Stadium.

Calvert-Lewin a donné à Everton une victoire méritée

West Ham a cinq points de retard sur Leicester, quatrième

C’est une occasion manquée pour les Hammers dans leur effort pour terminer à la place de la Ligue des champions, la défaite surprise de Leicester contre Newcastle leur ouvrant la porte à deux points de la quatrième.

Mais West Ham manquait de sang-froid lorsqu’ils ont eu leurs opportunités. Benrahma a déclaré que la tête n’avait pas réussi à tester Jordan Pickford alors qu’il se dirigeait vers le centre invitant de Pablo Fornals.

Et dans la seconde mi-temps, Jarrod Bowen n’a pas pu régler ses pieds lorsque le ballon est venu à lui à une hauteur inconfortable après l’effort de Vladimir Coufal a frappé le poteau.

Lorsque votre chance est finie, votre chance est finie. Bowen n’a pas pu marquer cette énorme chance

Les visiteurs ont eu un bon rapport qualité-prix pour les trois points, car ils ont maintenu leurs espoirs de garantir le football européen pour la saison prochaine.

Ils étaient plus menaçants avec Calvert-Lewin et Richarlison causant beaucoup de problèmes à leurs adversaires. Peu de temps après le but, le Brésilien a tiré sur Lukasz Fabianski après avoir bien tourné Issa Diop.

Fabianski a été mis en action alors qu’il parait le coup franc menaçant de Gylfi Sigurdsson.

Les Toffees auraient dû faire 2-0 grâce à Josh King, mais le remplaçant a dirigé le centre de Calvert-Lewin contre le poteau de près.

La finition lisse de Calvert-Lewin a scellé les trois points pour Everton

Mais cela n’avait pas d’importance pour les Toffees qui ont tenu bon pour la victoire – leur cinquième à Londres ce trimestre.